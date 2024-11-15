未来几天洛阳天气晴好 适合您前来赏牡丹花

天气晴好，气温回升，牡丹逐渐绽放，用崭新的面孔，迎接各地的游客。
天气晴好，气温回升，牡丹逐渐绽放，用崭新的面孔，迎接各地的游客。
天气晴好，气温回升，牡丹逐渐绽放，用崭新的面孔，迎接各地的游客。
洛阳市气象台据最新的气象资料分析，未来几天洛阳市以晴好天气为主，气温逐渐回升。
具体预报如下：
今天夜里：晴天间多云。
2日(周三)：晴天转多云，夜里多云间阴天，偏西风转偏东风3级左右，气温9℃～20℃。
3日(周四)：多云间晴天，偏南风2级～3级，气温9℃～24℃。
4日(周五)：阴天转多云，夜里多云转晴天，西北风3级～4级，气温10℃～25℃。
5日(周六)：晴天间多云，气温8℃～25℃。
6日(周日)：晴天转多云，气温10℃～30℃。
7日(周一)：多云间晴天，偏西风3级～4级，气温13℃～31℃。
8日(周二)：多云，气温13℃～27℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 陈嘉豪 通讯员 郭铭博 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605