未来几天洛阳天气晴好 适合您前来赏牡丹花

天气晴好，气温回升，牡丹逐渐绽放，用崭新的面孔，迎接各地的游客。

天气晴好，气温回升，牡丹逐渐绽放，用崭新的面孔，迎接各地的游客。

洛阳市气象台据最新的气象资料分析，未来几天洛阳市以晴好天气为主，气温逐渐回升。

具体预报如下：

今天夜里：晴天间多云。

2日(周三)：晴天转多云，夜里多云间阴天，偏西风转偏东风3级左右，气温9℃～20℃。

3日(周四)：多云间晴天，偏南风2级～3级，气温9℃～24℃。

4日(周五)：阴天转多云，夜里多云转晴天，西北风3级～4级，气温10℃～25℃。

5日(周六)：晴天间多云，气温8℃～25℃。

6日(周日)：晴天转多云，气温10℃～30℃。

7日(周一)：多云间晴天，偏西风3级～4级，气温13℃～31℃。

8日(周二)：多云，气温13℃～27℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 陈嘉豪 通讯员 郭铭博 文/图）