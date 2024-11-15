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全国第四、河南第一！洛阳名特优新农产品吸引全国目光
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.01 18:41
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　　1日，全国名特优新农产品高质量发展工作推进会在洛阳市召开，交流经验做法，部署重点工作，进一步擦亮名特优新农产品“金字招牌”。

　　加快推进名特优新农产品高质量发展，对于满足人民群众高品质生活需求、促进农业提质增效和农民增收具有重要意义。洛阳是华夏农耕文明的重要发祥地，地形地貌丰富多样，气候兼具南北之长，孕育了品类繁多、品质卓越的特色农产品。

　　近年，洛阳市大力实施“品牌强农”战略，积极培育优质杂粮、林果、中药材等五大产业链，不断提升特色乡村产业规模化、标准化、品牌化发展水平。目前，全市录入全国名特优新农产品名录产品101个，总数位居全国第4位、全省第1位，成为全国全省重要的优质特色农产品生产基地。

　　根据会议部署，下一步，名特优新农产品高质量发展工作要坚持“质量优先、量质并进”，强化制度引领，创新评价机制，优化产业布局，通过筑牢质量安全底色、深挖品质优势特色、激活消费市场亮色协同发力，加快实现从政府主导向市场主导转向、从分散发展向集群发展转向、从产品认定向品牌培育转向，为全面推进乡村振兴提供有力支撑。

　　会议期间，来自全国的农产品质量安全工作机构和评价鉴定机构相关负责人现场观摩了洛阳市名特优新农产品展示，并深入市农林科学院、祥和牡丹科技公司，察看国家地理标志农产品洛阳牡丹栽培种植和名特优新农产品牡丹花茶生产加工等情况，对洛阳特色农业发展成效给予高度评价。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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