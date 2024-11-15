事关森林防火工作！洛阳发布2025年第一号总林长令

日前，洛阳市发布2025年第一号总林长令，就加强清明节、“五一”期间森林防火工作提出明确要求，全力维护生态安全，确保平稳度过森林防火紧要期。
日前，洛阳市发布2025年第一号总林长令，就加强清明节、“五一”期间森林防火工作提出明确要求，全力维护生态安全，确保平稳度过森林防火紧要期。
当前正值春季森林防火紧要期。
日前，洛阳市发布2025年第一号总林长令，就加强清明节、“五一”期间森林防火工作提出明确要求，全力维护生态安全，确保平稳度过森林防火紧要期。
随着清明节、“五一”临近，祭祀祭祖、春耕生产、踏青旅游等户外活动进入高峰期，野外用火现象明显增多，火灾风险急剧加大。
第一号总林长令从严禁野外用火、加大宣传力度、突出防控重点、压实防火责任等四个方面，提出了有效预防森林火灾的具体举措，确保人民群众生命财产和森林资源安全。
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