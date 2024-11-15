洛阳消防发布清明节假期安全提醒

清明假期临近，不少人准备外出踏青游玩。1日，洛阳市消防救援支队发布清明节消防安全提醒，呼吁市民扫墓祭奠或外出踏青，要把消防安全记心间。

清明假期临近，不少人准备外出踏青游玩。1日，洛阳市消防救援支队发布清明节消防安全提醒，呼吁市民扫墓祭奠或外出踏青，要把消防安全记心间。

洛阳市消防救援支队相关负责人说，居民在家要注意安全用火用电用气，厨房用火不离人，不卧床吸烟，出门前记得“三清三关”(清走道、清阳台、清厨房，关火源、关气源、关电源)，不得将电动车停在楼梯间、疏散通道或安全出口，严禁上楼充电。

“市民自驾出发前应对车辆进行全面检查维修，确保车况良好，规划好旅游路线，尽量结伴出行。”该负责人说，要严格遵守景区的消防安全管理规定，尤其进入山林景区，严禁携带火种，不抽烟、不燃放烟花爆竹，同时教育孩子不玩火，不随意乱动景区的电器设备、警示标志和消防设备设施。车辆按规定停放，不占用消防通道、疏散通道、安全出口。

清明时节，不少市民会烧纸祭祀祖先，寄托哀思，要文明祭扫，不要在室内及走道、门厅或楼梯间等公共区域焚烧纸钱、锡箔、香烛，祭祀祈福结束后应及时处置未燃尽的灰烬，以免引发火灾事故。

该负责人说，市民到商场、超市、影院等人员密集场所，要了解熟悉应急逃生通道、安全出口的位置，如遇紧急情况，切忌逆人流前进、奔跑，也不要弯腰拾捡遗失物品，以免发生踩踏。发生火灾时，应尽量保持沉着冷静，在工作人员引导下迅速逃生，不贪恋财物，不乘坐电梯。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 实习生 高文萱 通讯员 王倩 文/图）