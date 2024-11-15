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神都花已开，洛阳喊你来赏牡丹啦！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.01 15:31
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　　“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”四月的洛阳，是牡丹的天下，国色的海洋！随着第42届中国洛阳牡丹文化节启幕，洛阳已正式进入牡丹时间，热情好客的洛阳现向世界发出邀请：牡丹花已开，神都邀君来！

　　花开花落二十日，一城之人皆若狂。来洛阳去哪里赏牡丹？门票价格情况如何？有哪些免票优惠政策？洛阳最新赏花攻略新鲜出炉，快快收好，今年赏花不迷路！

　　目前，洛阳人工调控花期牡丹大片盛开，露地自然花期牡丹早开品种陆续开放。如果您来洛阳，建议首选王城公园(王城动物园)、中国国花园、隋唐城遗址植物园三大赏花主会场，赏满园牡丹，观精彩演出，享璀璨神都夜生活！

　　王城公园、王城动物园：历史悠久牡丹奇 百兽齐聚超有戏

　　作为第一届牡丹花会的“元老级”主场，王城公园和王城动物园不仅承载着洛阳人的春日记忆，更以“一园揽尽千年韵”的姿态惊艳四方。

　　王城公园汇集国内外886种精品牡丹，有栽种于上世纪50年代的“元老级”洛阳红，冠幅最大、单株开花最多的紫斑牡丹，罕见绿色牡丹春柳，还有全球仅一株的金丝贯顶牡丹。在王城，你不仅能看到惊艳千年的牡丹，还能看到由繁花、纱幔、风铃、动物元素打造的唯美创意新场景、热闹非凡的精彩活动。牡丹文化节期间，王城公园推出“周礼千年·万芳归洛”沉浸式主题演出游园，十二花神下凡迎宾、NPC惊喜互动、周王盛大巡游、花王惊艳册封，更有射乐书数御传统技艺轮番登场，每日惊喜不断，嗨翻不停！

　　王城动物园内有牡丹十大色系340多个品种，岛锦、姚黄、首案红以及最黑的牡丹初乌等将在王城春早观赏区和甘棠洲观赏区次第绽放。牡丹文化节期间，王城动物园精心准备了海狮趣演、邂逅顶流卡皮巴拉、河马榨汁机、虎跃猎食等活动，让游客在花海畅游中尽享百兽互动之趣。

　　牡丹文化节期间，两大公园一票畅行，为您带来其乐无穷的观赏体验。

　　开闭园时间

　　公园大门、西门：6:00-21:30，停票时间：21:00；

　　北门(动物园)：7:00-19:00，停票时间：18:30。

　　票务指南

　　全价票：50元/人次

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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