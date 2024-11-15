4月1日至3日免费开放！洛阳国际牡丹园今日开园

海棠、玉兰、紫荆、碧桃，繁花似锦；九大色系牡丹将集中迎客……4月1日，洛阳国际牡丹园正式开园迎宾，即日起至4月3日，该园面向公众免费开放。

海棠、玉兰、紫荆、碧桃，繁花似锦；九大色系牡丹将集中迎客……4月1日，洛阳国际牡丹园正式开园迎宾，即日起至4月3日，该园面向公众免费开放。

洛阳国际牡丹园位于老城区机场路附近，是牡丹专类观赏园，也是每年牡丹文化节期间的热门牡丹观赏地之一。目前，园内洛阳红、二乔等少量牡丹盛开，蓝月亮、彩绘、凤丹白等牡丹初开。此外，海棠、连翘、紫荆等竞相绽放，园内一副春花烂漫的景象。据该园负责人透露，去年圈粉游客的荷包牡丹“冰心”和“热恋”正值盛花期，游客可在游客服务中心内观赏。

清明假期，洛阳国际牡丹园将以1500盆盆养牡丹打造创意国色花境，覆盖九大色系，尤其是晚开品种的黄色系牡丹也在其中，游客可“一站式”饱览牡丹千姿。

同时，清明假期，游客还可在园区游客服务中心及王铎书画室邂逅热播剧《国色芳华》里的同款牡丹“琼台玉露”(原型为绿幕隐玉)以及“怀袖香”(原型为香玉)。芍药一般晚开于牡丹，该园还特意准备了200盆珍稀芍药品种，让游客早期来洛赏花，也能实现牡丹与芍药同期、同框的美好愿景。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 刘少丹 文/图)