今晚8点，第42届中国洛阳牡丹文化节线上开幕直播特别节目上演

牡丹庆典云端绽放，共赴花Young洛阳城。4月1日晚8点，《花YOUNG洛阳城》——第42届中国洛阳牡丹文化节线上开幕直播特别节目，将通过100多个平台同步直播，与广大观众见面。

牡丹庆典云端绽放，共赴花Young洛阳城。4月1日晚8点，《花YOUNG洛阳城》——第42届中国洛阳牡丹文化节线上开幕直播特别节目，将通过100多个平台同步直播，与广大观众见面。

约45分钟的节目，内容丰富多彩。本次节目分为三个部分，第一部分为开幕宣推片，时长约5分钟左右；第二部分聚焦赏花、汉服、美食、住宿等方面，全方位推介本届牡丹文化节；第三部分展示龙门石窟、龙门古街、应天门、九洲池、西工小街、牡丹阁等点位开展的特色文旅活动。

其中，开幕宣推片分为《烟火万象》《迎宾盛启》《牡丹狂欢》三大篇章，《烟火万象》展现牡丹文化与城市脉搏的同频共振，《迎宾盛启》演绎传统与潮流的碰撞，《牡丹狂欢》传递“牡丹即主角，人人皆主角”的节日氛围。该宣推片以全城“开”启的独特视角展现洛阳古今交融的城市魅力，通过“开车”“开锅”“开心”“开灯”“开花”等场景，打造突破时空限制的沉浸式新体验，勾勒出“一花开，全城动”的画面。

特色文旅活动精彩纷呈，将为游客带来多元化、沉浸式旅游体验。龙门石窟景区4月1日起开放位于东山的著名洞窟——看经寺，广大游客可以走进洞窟内部，近距离观赏我国现存最精美的唐代罗汉浮雕群像，感受精美绝伦的石刻艺术，“灯映龙门”也于4月1日起开放，丰富游客游览体验。龙门古街推出“牡丹市集 花young绽放”活动，30余家展示摊位和近百家古街摊主共同组成了牡丹市集，涵盖非遗手作、牡丹衍生品、牡丹美食等类别，还有一系列精彩演艺和互动活动，为游客奉上一场国色天香的春日盛宴。应天门景区将上演《天门报时》《神都迎宾》《簪花吟》《盛世霓裳》《日月争鸣》等精彩演绎，还有亮灯仪式、花瓣雨、蹦唐迪、3D投影秀等互动活动。九洲池景区全天50余场精彩演出不断，除了广受好评的《龟兹乐舞》《大唐舞姬》《丝路花雨》《巳巳如意》《戏曲游春》等节目外，今年牡丹文化节还创新打造了《九洲迎宾礼》《踏青吟赋》《神都相遇》等一批令人耳目一新的节目。西工小街将开展报童热场引流、KOL挑战赛、海派摩登乐队演奏、街头《浮生录》巡游实景演艺、西工地·寻趣巷、雪王巡游互动、经典老电影回放等一系列活动，丰富文旅消费新场景，提升游客体验。牡丹阁景区的户外休闲区免费对外开放，数株百年牡丹供游客观赏，馆内将推出《花神赋》牡丹主题行进式演艺，以及“牡丹阁·神都幻面计划”等多项文旅活动，为游客带来融合牡丹文化、现代科技、多元社交的文旅场景。

据悉，本次节目将通过100多个平台同步直播，邀请广大网友共享一场洛阳文旅盛宴，共赴一次国色天香之约。

其中，央媒省媒平台包括央视频，人民网(微博)，人民网河南频道(抖音号)，新华网(PC端、客户端)，新华丝路平台，国际在线直观中国栏目(PC端)，中国日报官方主账号(海媒Facebook、X平台)名称:China Daily，中国日报网视频号，河南日报(视频号、抖音号)，河南国际传播中心视频号，河南日报洛阳新闻(视频号、抖音号)，大象新闻(客户端、微博、头条号、视频号、抖音号、快手号)，河南广播电视台洛阳视频号，大象洛阳抖音号，顶端新闻客户端，顶端新闻洛阳视频号，河南商报洛阳都市圈抖音号，大河报(视频号、微博、抖音号)，大河报洛阳新闻抖音号等。

市级媒体平台包括洛阳网(抖音号、视频号、快手号、微博号)，洛阳头条(视频号、抖音号)，洛视频(视频号、抖音号、快手号)，洛阳日报(视频号、抖音号、微博号)，洛阳晚报(视频号、抖音号、微博号)，洛阳国际传播中心视频号，洛阳广播电视台新闻综合频道(一套)、文旅频道(三套)，直播洛阳(视频号、抖音号)，洛阳融媒视频号，潮广播视频号，洛阳广电视频号等。

其他平台包括洛阳网信(抖音号、微博)，河洛政法(视频号、抖音号)，平安洛阳(视频号、抖音号、微博)，洛阳应急(视频号、抖音号)，洛阳旅游(视频号、抖音号)，洛阳共青团(B站)，洛阳城市管理(抖音号)，洛阳消防(微博、抖音号)，文明洛阳(微博)，洛阳文化旅游投资集团有限公司(视频号、抖音号)，洛阳文旅资产公司(视频号)，牡丹阁景区(抖音号)，一码游洛阳(视频号、抖音号)，隋唐洛阳城(视频号)等。

此外，湖北长江网、大武汉客户端、甘肃临夏州融媒体中心、广州大洋网、四川成都日报、成都红星新闻网、南京龙虎网、西安网、昆明信息港、济南舜网、重庆江津网、九江新闻网、包头融媒体中心、大连天健网、武汉长江网、厦门网、娄底新闻网、深圳新闻网、温州新闻网、重庆华龙网、青岛新闻网、海口网、开封网、新疆哈密广电台新媒体、山东济宁广电台新媒体、烟台融媒体中心、咸阳日报社、襄阳融媒体中心、山西晋城融媒、临汾日报、山东淄博日报、河北张家口日报、黑龙江省牡丹江新闻传媒集团、内蒙古自治区鄂尔多斯融媒体中心、安徽亳州晚报、河南周口周道客户端等也将联动直播，河南其他十七地市广电台新媒体平台全部进行直播，洛阳市各县区融媒体中心各平台也将对本次节目进行同步直播。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）