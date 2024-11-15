从《长恨歌》到牡丹东渡（文学背后的牡丹）

在所有写过牡丹诗的文人当中，白居易算不得最出名的，却是在日本最受欢迎的。

在所有写过牡丹诗的文人当中，白居易算不得最出名的，却是在日本最受欢迎的。早在一千多年前，白诗便随着中国牡丹东渡扶桑，吟诵着老白的新诗赏牡丹，是日本贵族圈的风尚。

时至今日，到龙门香山白园凭吊的日本友人仍络绎不绝。他们大都熟谙白诗，见到白居易墓旁的牡丹花丛，会提及老白的名作《长恨歌》。诗里的杨玉环国色天香，“回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色”，像牡丹一样令人痴狂。

杨贵妃喜爱洛阳牡丹。民间传说，“安史之乱”爆发后，她秘密逃往日本，在东瀛如花盛放。

一城之人皆若狂

白居易不是洛阳本地人，却对洛阳情有独钟，生居洛阳履道里，死葬龙门香山，对洛阳有着真挚而纯粹的感情。

他最好的朋友元稹是洛阳人，他的“养老搭子”刘禹锡也是洛阳人。

刘禹锡爱牡丹，有诗云：“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”白居易也爱牡丹。他常和刘禹锡一起饮酒赏花，在他看来，“绝代只西子，众芳唯牡丹”。

洛阳牡丹大规模人工栽培始于隋唐。公元7世纪初，隋炀帝迁都洛阳，诏令各地进献奇花异草装点西苑，河北易州进献了20箱牡丹。

女皇武则天执政时期，命人从老家山西往洛阳西苑移植过牡丹。据《牡丹赋》等记载，早在武则天还是武皇后时，就和唐高宗长居东都洛阳，并把各地的牡丹珍稀品种移植到洛城，“由此，京国牡丹日月寖盛”。

在皇室的引导下，洛阳各地大修园林，广种牡丹，种花、赏花蔚然成风。《唐国史补》记载，花开时节，看花人奔走相告，“车马若狂”，文人骚客纷纷写诗咏牡丹助兴。

白居易灵感喷涌，笔头像自来水一般流畅。他写洛阳赏花人极多：“花开花落二十日，一城之人皆若狂。”他写珍品牡丹售价极高：“一丛深色花，十户中人赋。”

当时，奢靡之风席卷东、西二京，象征富贵的牡丹被炒出了天价。旁人爱牡丹，爱的是美丽色相。忧国忧民的白居易，却把牡丹当人一样怜爱，把穷人当牡丹一样怜惜。他说：“我愿暂求造化力，减却牡丹妖艳色。少回卿士爱花心，同似吾君忧稼穑。”若牡丹没那么美，人们是不是就会更关心庄稼？老百姓的日子是不是就能好过一些？

真正的爱花人，本能地怜香惜玉，怜悯众生。正如提到杨贵妃，旁人都道红颜祸水，白居易却对这朵美丽的“牡丹花”充满同情，作《长恨歌》批判残酷的战争，歌颂忠贞的爱情。

美人如花花似梦

《长恨歌》是一首叙事长诗，写的是唐玄宗和杨玉环的旷世爱情。常言道，帝王无真爱，白居易却认为玄宗是爱杨玉环的，不然怎会“三千宠爱在一身”？又怎会为了一个妃子劳师动众，在长安遍植牡丹？

白居易生于公元772年。他创作《长恨歌》的时候，“安史之乱”已过去几十年，杨玉环早已香消玉殒，但有关这位绝代佳人的奇闻秘事一直流传在民间。

杨玉环是中国古代四大美女之一，倾国倾城，因被唐玄宗封作贵妃，俗称杨贵妃。据《两京城坊考》《元河南志》等记载，她生于官宦世家，少时父亲去世，叔叔杨玄璬收养了她。杨玄璬的宅院在洛阳集贤坊、尊贤坊交界处(今安乐附近)，那一带广种牡丹和绿竹。

在花香中长大的杨玉环，知书达礼，能歌善舞，如牡丹一般明艳动人。

公元734年，唐玄宗李隆基携武惠妃及皇子、公主一行驾幸洛阳。寿王李琩对杨玉环一见倾心，当即求亲，迎娶佳人。杨玉环带了百余株洛阳牡丹出嫁，栽种在寿王府内外。

谁料，美人不仅迷倒了皇子，也迷倒了皇帝。唐玄宗见杨玉环容颜娇美，神魂颠倒。坊间传说，他横刀夺爱，命寿王妃出家修道，道号“太真”，然后还俗入宫为妃。

唐玄宗热爱艺术，被奉为“梨园鼻祖”。杨贵妃精通音律，会跳《霓裳羽衣舞》，与其很合拍。人到暮年的皇帝青春焕发，想把世间最好的东西都送给心爱的人。

白居易在《长恨歌》里写道，杨贵妃的“姊妹弟兄皆列土”，尽享荣华富贵，“遂令天下父母心，不重生男重生女”。

杨贵妃爱牡丹，玄宗就命人在皇宫内外遍植牡丹，并特召洛阳花师宋单父入京，在长安骊山培植各色牡丹。

春日牡丹盛放，唐玄宗带着杨贵妃在沉香亭畔赏花，乐师李龟年弹唱，李白作《清平调》助兴：“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓”“名花倾国两相欢，长得君王带笑看”……

那画面太美好，让人浮想联翩。公元806年，白居易和朋友游春赏花，聊起前朝旧事，感慨万千，作《长恨歌》。那时，“马嵬事变”已过去半个世纪；唐诗和牡丹，早已沿着海上丝绸之路，传到了日本、朝鲜等地。

在地愿为连理枝

大唐帝国国力强盛，文学、园林、建筑等皆一骑绝尘，领先海外。日本人仰慕中国文化，大批遣唐使、僧侣来华参观学习。

洛阳是隋唐大运河的中心，连接陆上丝绸之路和海上丝绸之路。牡丹在洛阳皇家园林栽培成功后，被引种到了江南。日本遣唐使、僧侣在华“取经”后，载着诗集、牡丹等物，顺着海上丝路返回东瀛。日本京都，是仿照隋唐洛阳城的形制营建的；京都的牡丹，是从洛阳等地移植过去的。

日本天皇爱牡丹，也爱唐诗，把白居易的诗集当宝贝，藏在枕头底下，每天翻阅欣赏。

白诗流畅自然，明白如话，像牡丹一样尽善尽美，跨越国界。日本民众把白居易当菩萨膜拜，认为他是智慧和文艺的化身。老白的代表作《长恨歌》，在日本民间广为流传。

史载，公元755年冬，“安史之乱”爆发，洛阳失陷。安禄山在洛阳称帝，而后杀入潼关，直逼长安。公元756年，玄宗与杨贵妃仓皇离京，途经马嵬驿时，士兵哗变，逼着玄宗赐死杨贵妃。

日本人却相信杨贵妃没死。日本本土不仅流传着杨贵妃东渡日本的传说，甚至还建有杨玉环墓。相传，当年玄宗的亲信高力士暗中做了些手脚，让贵妃假死(一说调包)，瞒天过海，秘密逃往日本。写《长恨歌》时，白居易几经人生浮沉，却仍相信爱情的美好。诗里说，战乱平定后，玄宗派道士作法，“上穷碧落下黄泉”，最后在海上仙山找到了梦中人。两人重温爱的誓言，“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝”。难怪日本人相信杨贵妃逃往海外——读了这么美的诗句，谁不迷糊？（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）