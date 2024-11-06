高端制造亮相！洛阳启动2024年度“十大装备”申报

3月31日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，洛阳启动2024年度洛阳市装备制造业十大标志性高端装备申报工作。

3月31日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，洛阳启动2024年度洛阳市装备制造业十大标志性高端装备申报工作。

这是洛阳连续第五年开展“十大装备”申报，旨在通过引导企业研发一批技术领先、质量可靠、市场认可的标志性高端装备，在全市进一步营造创新驱动发展良好氛围，加速形成培育新质生产力。

根据要求，申报单位须为在洛阳行政区域内依法设立、具有独立法人资格，并具备产品设计及关键部件制造、组装能力的研发、生产企事业单位。申报单位通过其主导的技术创新活动，应在国内外依法拥有自主知识产权，或者通过依法受让取得知识产权的使用权。

申报产品应在2024年度首次交付使用，符合国家产业政策，属于农机装备、矿山装备、轴承等洛阳装备制造业优势细分行业或机器人、氢能及储能装备等未来重点发展领域，其技术水平须达到国内先进。

在收到申报材料后，洛阳各县区将组织初审，并在4月21日前将初审合格的产品推荐上报参与后续评选。后续洛阳将进一步强化创新主体意识，坚持创新产业双驱动，持续提升“洛阳造”高端装备产业化水平和市场占有率，为加快建设现代化产业体系提供有力支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王国兴 孟一雯 文/图）