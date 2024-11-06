牡丹文化节期间，洛阳多家文博场馆推出延时开放服务

洛报融媒记者31日从洛阳市文物局获悉，第42届中国洛阳牡丹文化节期间，洛阳市多家文博场馆将推出延时开放服务，为游客打造更便利的参观体验。

洛报融媒记者31日从洛阳市文物局获悉，第42届中国洛阳牡丹文化节期间，洛阳市多家文博场馆将推出延时开放服务，为游客打造更便利的参观体验。 洛报融媒记者31日从洛阳市文物局获悉，第42届中国洛阳牡丹文化节期间，洛阳市多家文博场馆将推出延时开放服务，为游客打造更便利的参观体验。 洛阳博物馆 取消周一例行闭馆，每日开放时间为9:00-18:00(17:30停止入馆)。 隋唐大运河文化博物馆 取消周一例行闭馆，周一至周五延时开放至19:00闭馆(18:30停止入馆)，周末延时开放至20:00闭馆(19:30停止入馆)。 二里头夏都遗址博物馆 取消周一例行闭馆，每日延时开放至18:00闭馆。 洛阳古墓博物馆 取消周一例行闭馆，每周五、周六下午延时开放至18:00闭馆。 洛阳民俗博物馆 取消周一例行闭馆，周一至周五延时开放至19:00闭馆(18:30停止入馆)，周末延时开放至20:00闭馆(19:30停止入馆)。 关林景区 取消周一例行闭馆，每周五、周六延时开放至20:00闭馆(19:30停止售票)。 定鼎门遗址博物馆 取消周一例行闭馆，每日延时开放至18:00闭馆(17:30停止入馆)。 八路军驻洛办事处纪念馆 取消周一例行闭馆，每日开放时间为9:00-17:00(16:30停止入馆)。 此外，洛阳市各大文博场馆还将同步推出多样化便民服务，优化游客参观体验。例如，隋唐大运河文化博物馆开通团队及特殊人群预约通道；洛阳博物馆提供散客提前3天预约(每日7点放票)、团队提前2-6天预约(每日零点放票)及特殊群体免预约服务；民俗博物馆在洛阳匾额博物馆和潞泽会馆入口处增设AI导览设备租赁服务；周公庙博物馆推出壁画复活AR体验项目，游客可通过租赁AR眼镜，在定鼎堂沉浸式了解周公历史。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）