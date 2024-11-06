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牡丹文化节期间，洛阳多家文博场馆推出延时开放服务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.31 20:36
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       洛报融媒记者31日从洛阳市文物局获悉，第42届中国洛阳牡丹文化节期间，洛阳市多家文博场馆将推出延时开放服务，为游客打造更便利的参观体验。

　　洛阳博物馆

　　取消周一例行闭馆，每日开放时间为9:00-18:00(17:30停止入馆)。

　　隋唐大运河文化博物馆

　　取消周一例行闭馆，周一至周五延时开放至19:00闭馆(18:30停止入馆)，周末延时开放至20:00闭馆(19:30停止入馆)。

　　二里头夏都遗址博物馆

　　取消周一例行闭馆，每日延时开放至18:00闭馆。

　　洛阳古墓博物馆

　　取消周一例行闭馆，每周五、周六下午延时开放至18:00闭馆。

　　洛阳民俗博物馆

　　取消周一例行闭馆，周一至周五延时开放至19:00闭馆(18:30停止入馆)，周末延时开放至20:00闭馆(19:30停止入馆)。

　　关林景区

　　取消周一例行闭馆，每周五、周六延时开放至20:00闭馆(19:30停止售票)。

　　定鼎门遗址博物馆

　　取消周一例行闭馆，每日延时开放至18:00闭馆(17:30停止入馆)。

　　八路军驻洛办事处纪念馆

　　取消周一例行闭馆，每日开放时间为9:00-17:00(16:30停止入馆)。

　　此外，洛阳市各大文博场馆还将同步推出多样化便民服务，优化游客参观体验。例如，隋唐大运河文化博物馆开通团队及特殊人群预约通道；洛阳博物馆提供散客提前3天预约(每日7点放票)、团队提前2-6天预约(每日零点放票)及特殊群体免预约服务；民俗博物馆在洛阳匾额博物馆和潞泽会馆入口处增设AI导览设备租赁服务；周公庙博物馆推出壁画复活AR体验项目，游客可通过租赁AR眼镜，在定鼎堂沉浸式了解周公历史。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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