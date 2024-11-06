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增长217.8%！洛阳技术合同交易“开门红”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.31 19:14
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　　洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，今年一季度，全市技术合同成交额达70.33亿元，同比增长217.8%，河南省排名第二，为全年技术市场高质量发展奠定了坚实基础。

　　技术合同成交额不仅是科技成果转移转化的重要衡量指标，也是反映科技创新活跃度的重要标志。一季度，洛阳技术交易呈现出高新技术领域技术交易持续增长，以及企业技术交易主力军地位愈加巩固的特点。其中，高新技术领域技术交易成交额达到55.28亿元，占全市技术合同成交额的78.6%。此外，企业技术合同成交额67.05亿元，同比增长206.8%，占全市技术合同成交额的95.3%。

　　近年来，洛阳市科技局以技术合同认定登记为抓手，深化市、县(区)联动机制，破解技术合同登记痛点难题，深入挖掘技术需求潜力，多维度激发技术市场活力，推动科技成果转化加速落地。去年，洛阳技术合同成交额达到193.37亿元，占GDP的比重达3.32%，同比增长0.67个百分点，技术交易牵引经济社会发展作用更加显著。

　　下一步，洛阳将锚定全年300亿元技术合同成交额的目标，持续开展技术合同登记员专业能力培训、科技惠企政策培训等，以一季度“开门红”引领“全年红”，为全市加速形成新质生产力，以科技创新引领产业升级积聚更大力量。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚楠 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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