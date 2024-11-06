洛阳构建“线上监测+线下执法”网络餐饮监管模式

近日，洛阳一家餐饮店办理了新的食品经营许可证，却没有及时变更外卖平台的相关信息，“大数据”系统监测到后立刻通知市场监管部门，目前该店已经整改到位——这是洛阳市市场监管局创新的网络餐饮监管模式。

近日，洛阳一家餐饮店办理了新的食品经营许可证，却没有及时变更外卖平台的相关信息，“大数据”系统监测到后立刻通知市场监管部门，目前该店已经整改到位——这是洛阳市市场监管局创新的网络餐饮监管模式。洛报融媒记者了解到，市场监管部门通过构建“线上监测+线下执法”联动监管模式，有效提升网络餐饮监管效能，守护百姓“舌尖上的安全”。

“如果单纯依靠执法人员逐户核查，往往难以第一时间发现问题，通过线上监测系统，有助于提高监管精准度和有效性。”洛阳市市场监管局相关负责人说，本月起，该局依托第三方专业机构开展网络餐饮交易监测与分析，通过大数据筛查系统，重点对各餐饮外卖平台关于无证经营、超范围经营等网络餐饮治理难点问题进行监测，并交由所属辖区市场监管部门核查处置，全力为广大群众营造一个放心、安心、舒心的网络餐饮消费环境。

如今，外卖点餐已经成为很多人的日常习惯。洛阳市市场监管局相关负责人介绍，目前外卖平台上的商家准入已经有了严格标准，必须上传营业执照和《食品经营许可证》或《小餐饮经营许可证》等资料，建议您在下单点餐之前，先查看商家页面的营业许可资质，比如实际餐饮服务范围和相关证照的经营范围是否一致，实际地址、线上地址和所提供执照上的地址等内容是否一致等。

在选择外卖平台时，建议市民通过正规渠道订餐，多浏览评论信息，尽量选择信誉较好、经营状况较为稳定的商家，不要随意选择“朋友圈”“微店”等未经有关部门许可备案的订餐渠道订餐，尽量选择近距离的餐饮单位，缩短送餐过程中所需的时间，收到外卖后要检查外卖有没有洒漏或被打开的情况，确认完好后请及时食用，不要长时间存放。如果您发现点的外卖存在食品安全问题，可直接拨打12315进行投诉举报。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，随着牡丹文化节期间到洛阳游客的增多，外卖平台的订单量也会大幅提升，洛阳各级市场监管部门将加强网络订餐平台等重点单位的食品安全监管力度，维护良好餐饮市场秩序。同时提醒洛阳各外卖商户提高责任意识，合法合规经营，共同维护消费者的餐饮安全。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 杨峰 邓胜利 牛琳 文/图)