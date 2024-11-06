牡丹文化节期间，隋唐大运河文化博物馆将延时开放

近日，隋唐大运河文化博物馆发布牡丹文化节期间延时开放公告称，2025年4月1日—5月5日，周一不闭馆，周一到周日均正常开放。周一至周五当天开放时间延长至19时(18:30停止入馆)，周六、周日延长至20时(19:30停止入馆)。

近日，隋唐大运河文化博物馆发布牡丹文化节期间延时开放公告称，2025年4月1日—5月5日，周一不闭馆，周一到周日均正常开放。周一至周五当天开放时间延长至19时(18:30停止入馆)，周六、周日延长至20时(19:30停止入馆)。具体内容如下：

隋唐大运河文化博物馆牡丹文化节期间延时开放公告

为迎接第42届中国洛阳牡丹文化节，洛阳隋唐大运河文化博物馆调整开放时间安排如下：

2025年4月1日——5月5日，周一不闭馆，周一到周日均正常开放。隋唐大运河文化博物馆周一至周五当天开放时间延长至19时(18:30停止入馆)，周六、周日延长至20时(19:30停止入馆)。洛阳万里茶道博物馆、回洛仓遗址、含嘉仓遗址开放时间为上午9:00——下午17:00(16:30停止入场)。

牡丹文化节期间，参观隋唐大运河文化博物馆和洛阳万里茶道博物馆的散客观众，请您通过“隋唐大运河文化博物馆”官方微信公众号提前三天进行实名预约，支持身份证、护照、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国人永久居留身份证、港澳台居民居住证进行预约，预约过后凭身份证或预约码按预约时段内入馆参观，回洛仓遗址、含嘉仓遗址可凭身份证直接入馆参观。观众超出预约时间段，自动失去入场资格。60岁以上的老年人，可直接刷身份证入馆。未满14周岁儿童须由家长陪同，方可入馆参观。

团队进场预约

团队可通过“隋唐大运河文化博物馆”官网提前7天预约(详细预约流程可关注官方微信公众号进行了解)。

讲解预约

1、现场预约：博物馆入口左手边【官方讲解】指示立牌旁博物馆馆方咨询服务台处(为保证讲解服务质量，博物馆目前没有在任何网络平台售卖讲解服务，请您仔细辨别门口拉客、揽客等行为、以及私人机构、个人导游等人员)

2、电话预约：0379—65556001(9:00——17:30)

为保证预约时效，为更多游客提供讲解服务，请您在到馆参观行程前两天进行讲解预约。

特殊人群预约进馆渠道

残障人士、现役军人、退役军人可凭有效证件原件入馆参观。陪同人员不超过2人。

预约限制措施

同一证件号1天内只能预约一次。

同一证件号预约未按时到馆参观，爽约3次，系统将自动加入黑名单，90日内不予再预约。

“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”。四月的洛阳，繁花似锦，牡丹飘香，洛阳隋唐大运河文化博物馆诚邀四海宾朋，共赏国色天香，徜徉文化运河。

2025年3月27日

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