清明假期遇牡丹文化节 洛阳交警发布出行攻略

今日，“洛阳交警”发布2025年清明节期间全市道路交通流量预判和分流绕行方案。

今日，“洛阳交警”发布2025年清明节期间全市道路交通流量预判和分流绕行方案。具体内容如下：

2025年清明节4月4日至6日放假，共3天。清明小长假期间，祭祀扫墓活动出游频繁，适逢洛阳牡丹赏花客流叠加，市民外出扫墓踏青及自驾来洛客流量将明显增多，道路交通管理压力增大。通过对历年来同期交通流量情况的分析研判，结合今年洛阳交通实际，现将2025年清明节期间全市道路交通流量预判和分流绕行方案公布如下：

交通流预判

清明假期是公众祭扫、踏青赏花的传统假期，也是春节假期后首个假日，高速公路部门对七座以下小客车实行免费通行。根据相关机构研判预测，今年清明假期公众出行意愿强烈，外出祭扫和踏青赏花出行将出现较大增幅，公路交通流量可能创历史同期新高。其中，小客车自驾占比高，新能源汽车流量将明显增长。我市作为全国主要赏花目的地，将迎来牡丹文化节首个旅游高峰，除各重点景区尤其是赏花点都将是群众出游的热点外，近郊的万安山、魏坡新序、黄河古都一号旅游公路以及县区的老君山、栾川竹海野生动物园等都将迎来今年以来的最大客流。

清明假期交通特点

1、清明期间，祭扫活动主要分布在市区北部的洛阳烈士陵园、洛阳殡仪馆、洛阳北邙公墓、洛阳宝山陵园、洛阳邙山公墓、洛阳凤凰公墓、盘龙陵园、盘龙冢森林陵园及龙门地区的洛阳万寿山公墓等公墓区。届时邙岭大道周边各主要路口将出现扫墓交通流和出游交通流叠加情况，预计将形成较大高峰。以上多分布在邙岭大道周边，建议群众错峰出行，提前安排时间前往，规范行车停车，遇堵塞时请耐心排队等待，听从现场交警及工作人员指挥，切勿强行加塞、逆行、乱停乱放。

2、清明假期期间，我市将迎来春节假期后首轮游客出游高峰，预计王城、古城快速路，以及中州路、九都路、龙门大道、新街、南昌路等主干道将会出现不同程度的车辆排队缓行情况，各大旅游景区、市区牡丹观赏点、各大商圈周边道路将出现交通高峰。建议驾车出行提前规划线路，避开拥堵路段，提倡乘坐地铁、公交、共享单车等公共交通工具出行。

3、清明假期期间，高速公路对7座以下(含7座)小客车免收通行费，时间自4月4日0时起至4月6日24时止，免费时段以车辆驶离出口收费车道时间为准。

错峰、绿色出行

1、为充分应对清明假期大客流，减少道路交通拥堵，建议在市区范围内出行尽量减少自驾车，多采用地铁、公交、共享单车等绿色交通工具，提升外地游客在我市出行体验。前往王城公园、国花园、隋唐城遗址植物园、隋唐洛阳城遗址公园、丽景门、洛邑古城、洛阳博物馆游玩均可乘地铁前往。外地来洛旅游车辆可在史家湾、杨湾、谷水、二乔路等地铁站附近停车场停车，接驳地铁出行。

2、我市公交部门分别在洛阳地铁的龙门高铁站、杨湾站、洛阳火车站、红山站等站点开通有去往龙门石窟、白马寺、古墓博物馆等景区的公交接驳线路，同时增开多条串联景区、牡丹园、商圈的神都小巴、“神都游”专线，热门线路还延长运营时间，游客出行十分方便。

3、白马寺大道白马寺段东西断行，过往车辆请提前绕行，前往白马寺景区的旅游车辆建议走中州东路前往，车辆可在释源广场东西两个停车场停放。

4、应天门、洛邑古城、西工小街等区域夜间游玩人流量大，游客可根据自己需求和预约情况安排出行计划，本地市民出行建议避开以上区域路段。

施工及事故多发路段

施工路段

西工区，玄武门大街嘉豫门大街至定鼎大道段封闭施工。

涧西区，周山大道西苑路口向北至金鑫珠宝城门口段，天津路联盟路至西苑路段。

瀍河区，启明南路华林路口西侧半幅封闭施工。

洛龙区，景石路焦枝铁路涵洞至三川大道段施工。

伊滨区，郑洛高速正在施工，李村大街郁金香花海景区门口路段、葛潘路杨沟村路段、大谷路韩寨村路段半幅路段通行，小车可缓慢通行，大车建议绕行。

伊川县，国道G343线江左街至登封交界处。

洛宁县，省道S243渑邓线官东村至洛宜交界段施工。由洛宁崛山桥前往河底镇、三门峡方向车辆需向东绕行G343国道(G241国道)至三乡镇连昌河桥折西北方向，沿X110陶山路至S243渑邓线到达；由河底镇前往洛宁崛山桥方向车辆需沿陶山路至G343国道(G241国道)到达；由三门峡前往洛宁崛山桥方向车辆需在X118三官线与S244交叉口处继续前行至三邓路口，然后折向东沿G343国道(G241国道)到达。

道路交通事故多发路段

洛阳交警提示

1、清明节期间，返乡、扫墓、外出游玩的人流、车流将有大幅度增加。请大家提前选择好外出时段和路线，尽量选择错峰出行，及时避开拥堵线路。

2、请驾驶人提前了解目的地周边停车场地，按位停车，高速公路、城市出入口附近道路，以及进出墓园、商圈、景区主要道路人车流量大，如遇道路拥堵，请耐心等待，依次排队通行，切莫加塞、违法超车、占用应急车道和对向车道行驶，视距不良路段要提前鸣喇叭、减速慢行。

3、清明节期间，亲朋好友聚会多，请各位驾驶人务必做到：开车不喝酒，喝酒不开车！

4、自驾长途出游请及时关注天气情况，合理安排驾车和休息时间，确保睡眠充分，连续驾驶不得超过4小时，停车休息不少于20分钟。若感觉困倦、状态不佳，请选择安全地点休息，切莫随意停车，占用应急车道。

5、无论是驾车还是乘车，均要系好安全带，并为儿童选用适合其年龄、体重的安全座椅，切莫怀抱儿童或让其坐副驾驶位置。

6、郊外、墓园、山区景区周边路况复杂，陡坡、急弯、窄路较多，驾车时应与路侧保持安全距离，降低车速，在有会车可能的路段千万不要强超强会、占道行驶，避免发生碰撞事故。

7、高速公路侧滑、刮蹭等轻微事故易引发多车连环相撞等恶性事故，在高速公路遇突发事件需停车时，应立即开启危险报警闪光灯，把车移至不妨碍交通的地方停放，车内人员要尽快疏散至高速公路以外；难以移动的，应持续开启危险报警闪光灯，并在来车方向按规定放置三角警示牌。 ⑥