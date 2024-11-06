洛阳队获佳绩！全国老年人业余围棋赛收枰

29日，“河北弈好杯”第二届全国老年人业余围棋公开赛在河北省秦皇岛市落幕，洛阳队获得团体第八名的好成绩。
29日，“河北弈好杯”第二届全国老年人业余围棋公开赛在河北省秦皇岛市落幕，洛阳队获得团体第八名的好成绩。
29日，“河北弈好杯”第二届全国老年人业余围棋公开赛在河北省秦皇岛市落幕，洛阳队获得团体第八名的好成绩。
本次比赛由中国围棋协会主办，分为55岁至65岁和66岁至75岁两个组别，来自全国17个省、直辖市、自治区的144名选手参加了比赛。参赛者都是各地老年人中的围棋精英，水平都在业余5段以上，比赛争夺得异常激烈，全场没有一人保持不败。
洛阳队由曾获全国老年人围棋赛冠军的贺长合业余6段、曾获洛阳市中老年人围棋赛冠军的周中全业余5段和河南省运动会围棋赛女子亚军的刘霞业余5段组成，参加55岁至65岁组的比赛。经过4天9轮比赛，最终洛阳队获得团体第八名。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 涂晓洛 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605