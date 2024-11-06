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洛阳市烈士陵园迎来首个祭扫高峰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.30 09:53
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　　清明祭英烈，哀思寄深情！这两天，洛阳市烈士陵园迎来“赓续·2025·清明祭英烈”活动首个接待高峰，全市社会各界群众、学生络绎而至祭扫英烈，在缅怀革命先辈中继承遗志、铭记历史。

　　纪念碑广场前，青少年学生庄严宣誓，党员干部重温入党誓词；烈士墓区，群众自发敬献鲜花、擦拭墓碑；革命烈士事迹陈列馆内，参观者驻足凝视历史照片，聆听讲解员动情讲述……一幕幕肃穆场景，凝聚着对英烈的深切哀思与崇高敬意。

　　据悉，为应对清明祭扫高峰，洛阳市烈士陵园提前部署，全方位优化服务保障，多措并举保障祭扫平安有序。

　　“我们提前开展消防设施检查、安全隐患排查专项行动，并增设应急医疗点和志愿者服务岗，确保祭扫安全。此外，还发布倡议书，倡导网上祭扫与错峰出行，有效分流人群。”洛阳市烈士陵园有关负责人介绍，该园还全面整治园区环境，补植松柏绿篱，维护纪念设施，营造庄严肃穆氛围。

　　今年清明节期间，洛阳市烈士陵园创新形式，联合洛阳市关工委老干部督导团推出红色课堂、互动体验、云端祭扫等特色教育活动，增强青少年参与感，传承红色基因，厚植爱国情怀，激发奋进力量。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 车卢月 王新 丁珂 文/图)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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