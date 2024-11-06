志愿服务贡献青春力量 赓续血脉守护英烈荣光

近日，洛阳市烈士陵园内松柏苍翠、人流如织，来自洛阳科技职业学院的青年志愿者，热心为入园参观的单位、团体、个人指引道路、解答咨询，诚心地为烈士擦拭墓碑，耐心地打扫清洁园区、维持会场秩序。
近日，洛阳市烈士陵园内松柏苍翠、人流如织，来自洛阳科技职业学院的青年志愿者，热心为入园参观的单位、团体、个人指引道路、解答咨询，诚心地为烈士擦拭墓碑，耐心地打扫清洁园区、维持会场秩序。
“姐姐，请问厕所在哪里？”
“你好同志，请问与无名烈士认亲需要什么材料？”
“你好，我想问一下参观祭扫都有什么流程？”
…………
近日，洛阳市烈士陵园内松柏苍翠、人流如织，来自洛阳科技职业学院的青年志愿者，热心为入园参观的单位、团体、个人指引道路、解答咨询，诚心地为烈士擦拭墓碑，耐心地打扫清洁园区、维持会场秩序。
清明期间，洛阳市烈士陵园积极携手更多社会力量，招募志愿者来园，开展2025年清明祭英烈等系列志愿服务活动，为前来开展清明祭英烈的社会各界人士提供暖心服务，助力清明祭扫活动安全、文明、有序开展，让更多社会爱心人士在志愿服务中培育家国情怀，传承红色基因。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王新 文/图)
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