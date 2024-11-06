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志愿服务贡献青春力量 赓续血脉守护英烈荣光
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.30 16:36
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　　“姐姐，请问厕所在哪里？”

　　“你好同志，请问与无名烈士认亲需要什么材料？”

　　“你好，我想问一下参观祭扫都有什么流程？”

　　…………

　　近日，洛阳市烈士陵园内松柏苍翠、人流如织，来自洛阳科技职业学院的青年志愿者，热心为入园参观的单位、团体、个人指引道路、解答咨询，诚心地为烈士擦拭墓碑，耐心地打扫清洁园区、维持会场秩序。

　　清明期间，洛阳市烈士陵园积极携手更多社会力量，招募志愿者来园，开展2025年清明祭英烈等系列志愿服务活动，为前来开展清明祭英烈的社会各界人士提供暖心服务，助力清明祭扫活动安全、文明、有序开展，让更多社会爱心人士在志愿服务中培育家国情怀，传承红色基因。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王新 文/图)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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