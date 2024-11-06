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超5000人参选“唐妮儿”的热度何来？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.03.29 17:03
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　　今年牡丹文化节，隋唐洛阳城景区与中国传统服饰研发领域领军品牌“蓝宫纪”深度合作，将举办金玺奖中国传统服饰模特大赛暨首届“唐妮儿”形象宣传大使选拔赛。引人注意的是，短短一个月的报名时间，大赛吸引了中国、荷兰、韩国、澳大利亚、法国等全球多个国家的5500人报名，热度颇高。

　　这场以洛阳为主场的“小众”赛事，为何如此受欢迎？深入采访，多维审视，大赛报名人数虽然超出了景区预期，但在今日洛阳，大家争相当“唐妮儿”、角逐隋唐洛阳城品牌代言人，与其说是意外之喜，不如说是水到渠成。

　　首先客观地讲，“蓝宫纪”深耕汉服圈多年，又曾服务中亚五国峰会，为多个国家级文化项目提供专业支持，在汉服爱好者当中有着较大的影响力与号召力。洛阳与其合作办赛，“一呼万应”亦在情理之中。而从第一阶段深入挖掘隋唐文化元素，为参赛者制订专属服饰与妆造方案，到第二阶段通过演艺互动、故事讲述、文创开发等，深度塑造“唐妮儿”文化IP，再到第三阶段以“万国来朝”为主题，结合服饰设计与舞台美术，打造大型沉浸式演出，引爆品牌声量……大赛制订的“唐妮儿”出道计划，同样颇有吸引力。

　　更深层次地讲，从“蓝宫纪”到全球5500名报名者，牵手隋唐洛阳城景区，不是单向联动，而是双向奔赴。一个不争的事实是，在新文旅发展理念引领下，今日洛阳在汉服设计、制造、租售、妆造、跟拍等业态上已经起势成势，“汉服体验”成为八方游客奔赴洛阳的新期待，“洛阳汉服”成为千年古都扬名中外的新名片。头部品牌与高端赛事落地洛阳，是强强联手，是乘风而上。更何况，隋唐洛阳城是洛阳最具核心竞争力的文旅品牌，双方共同于此挖掘文化IP资源，加大活化利用力度，正好助力洛阳打好“盛世隋唐”牌，打造独具魅力的隋唐文化标识，提高游客对洛阳古都的辨识度和认同感，把文化资源优势更好转化为发展优势。

　　“怎么抓好旅游呢？就是要保留自己的特色，抓好人无我有的东西。”习近平总书记日前赴贵州和云南考察调研时，进一步阐释推动文旅高质量发展的方法论。无疑，5500人参选“唐妮儿”的高热度，既缘于专业团队的聚流加持，更在于我们近年不断努力塑造洛阳最具特色的文化名片，实现了“花香蝶自来”。（洛 平）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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