文明祭扫！洛阳市发布清明节森林防灭火工作倡议书

清明节是缅怀先辈、寄托哀思的重要节日，也是森林火灾易发高发的关键时期。

清明节是缅怀先辈、寄托哀思的重要节日，也是森林火灾易发高发的关键时期。当前正值春季森林防灭火紧要节点和高森林火险橙色预警期，气候干燥，持续大风，加之近期祭祀用火、农事用火和春游踏青等活动增加，野外火源管理难度大，稍有不慎极易引发森林火灾，森林防灭火形势十分严峻。为有效预防森林火灾的发生，市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室、市应急管理局向全市人民发出倡议：

一、森林防火，人人有责

森林防灭火是我们每个人的责任，广大市民要切实提高安全防范意识，自觉遵守森林防灭火有关法律法规和规定，野外踏青游玩时不携带火种、不搞野炊、不吸烟、不违规用火，儿童、学生不玩火，做到身在林中、防火记心中，让林区、景区远离火患。

二、移风易俗，文明祭祀

清明前后火灾易发多发高发，传统的焚香烧纸、燃鞭放炮易引发森林火灾，倡导网络祭扫、鲜花祭扫、植树缅怀等文明祭祀方式，把祭奠先人的传统习俗和良好愿望，用更加环保、健康、安全的方式进行，大力弘扬移风易俗，保护绿色等文明新风尚。

三、全民行动，以身作则

广大市民要共同参与森林防灭火工作，人人成为森林防灭火义务宣传员，加强对特殊人群的监管和学生的教育引导，积极向家人、亲朋好友宣传森林防灭火的重要性和森林火灾的严重危害，营造人人参与、人人支持、群策群力、群防群治的森林防灭火浓厚氛围。

四、精准施策，快速处置

发现他人在林区用火、吸烟、野炊时，要进行劝诫，不做旁观者。如果发生火情，切勿盲目扑救，应当直接拨打当地森林防灭火值班电话或119、110报警。为扑救森林火灾赢得宝贵时间，共同守护我们的绿色家园。

守护好先人留下的绿水青山是对先辈的敬重，也是对子孙后代负责任的态度。让我们携起手来，从现在做起，从你我做起，严防森林火灾，爱护绿水青山，共同做好森林防灭火工作。