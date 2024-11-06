多彩活动“点亮”群众美好生活！2025年洛阳市十大群众文化活动启动

洛报融媒记者28日从中共洛阳市委宣传部获悉，“新时代 新征程 新风貌”2025年洛阳市十大群众文化活动日前启动。

洛报融媒记者28日从中共洛阳市委宣传部获悉，“新时代 新征程 新风貌”2025年洛阳市十大群众文化活动日前启动。

按照省委宣传部的统一部署，今年洛阳将按照赛事牵引、协会组织、群众主体等原则，精心组织开展“中原舞翩跹”洛阳市广场舞大赛、“唱响新时代”洛阳市群众合唱大赛、“盛世梨园我来唱”洛阳市戏迷擂台赛、“我眼中的大美中原”洛阳市优秀摄影作品大赛、“翰墨润中原”洛阳市美术书法作品大赛、“典籍里的中国”洛阳市中华经典诵读大赛、书香河南全民阅读系列赛事活动、洛阳市“我的乡村文化合作社”才艺大赛、“共享太极·共享健康”河南省太极拳健身大赛、2025年洛阳市自行车联赛等10项主题鲜明、内涵丰富、形式多样的群众文化活动，涵盖文艺展演、体育竞技、经典诵读、戏曲传承等多个领域。

据悉，十大群众文化活动将于3月至11月份举行，分为动员启动、基层和全市比赛、集中参演和展演等阶段。活动坚持文化惠民、文化为民、文化乐民，推动更多优质文化资源直达基层，将更好地满足群众多样化、多层次的精神文化需求。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 谷清博）