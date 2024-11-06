老城区：“萃取”本土文化 助力小店发展

“洛阳牡丹美名远扬，牡丹茶也很惊艳。”日前，在老城区洛邑古城，谈及品尝洛阳本土品牌茶叙牡丹亭后的感受，两名来自安徽的大学生点赞道。

“洛阳牡丹美名远扬，牡丹茶也很惊艳。”日前，在老城区洛邑古城，谈及品尝洛阳本土品牌茶叙牡丹亭后的感受，两名来自安徽的大学生点赞道。

这是洛邑古城内的一家网红小店，主打产品是新中式茶饮。与开在商场里的门店不同，该店铺为中式风格，红色为主色调，青花点缀，既精致又有韵味。最惹眼的是，店内的“牡丹花”下，身着汉服的游客正在悠闲品茶，让进店的人疑似穿越回大唐盛世。

“超有氛围感的出片茶饮店”“奶茶口感好，推出的文创产品也很实用”“不得不说奶茶店真的越来越卷，简直是神仙打架呀”……这家面积不到50平方米的小店，自去年12月开业以来，一直是小红书等平台旅游攻略中“洛阳不得不来的小店”。如今，除了洛邑古城店，茶叙牡丹亭还在白马寺、十字街、应天门、西工小街、广州市场等处开设店面，单店日最高营业额达2万元。

“开店一定要做自己的IP形象，将产品转换成服务。”这是茶叙牡丹亭相关负责人的经营理念。他说，洛阳文化底蕴深厚，在创立品牌之初，茶饮的名字就与洛阳标识作了链接，比如洛神赋、牡丹赋、醉西苑、应天烟云等，这些都能加深游客对洛阳的印象。

从茶叙牡丹亭洛邑古城店往西北方向步行不到5分钟，就到了另一家网红小店——镇捣蛋。小店主营文创产品，货架上各种洛阳文创产品摆放整齐，冰箱贴、手办、挂件等吸引游客选购，店内大型创意造型“洛邑古城”让人耳目一新。

去年以来，老城区持续推动文商旅融合发展，通过招引网红小店，引入酒吧、咖啡厅等多种网红业态，实现“一街一业态、一院一场景”，持续打造文旅消费新场景、新业态、新模式。截至目前，该区对接网红品牌50余个，邀请30余个品牌实地考察，已落地进驻品牌12个。

“聚焦新潮业态、主打松弛感、让游客散班味儿……这些都是现下年轻人喜欢网红业态的原因。”老城区商务局相关负责人表示，下一步，要紧盯年轻化消费，强力推进网红品牌招商，加强培育本土品牌，大力发展“小店经济”，通过创新模式、平台营销等途径，形成网红品牌效应，带动区域消费升级。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 实习生 张志慧 通讯员 石智卫 毛俊豪 文/图）