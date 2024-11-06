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涧西区武汉路街道：社区有了“合伙人”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.28 08:58
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　　“家门口有了新凳子，晒太阳可以轻装上阵了！”近日，在涧西区武汉路街道武汉路社区01小区，居民们一边晒太阳一边聊天，享受着暖阳时光。

　　这些休闲凳不仅方便居民歇脚，还给居民参与社会活动提供了便利。在01小区居住的李月霞就经常带孙子在小区内玩耍，她说：“如今小区设施齐全了，很多老人会来这里坐着休闲，邻里关系融洽了，大家都挺开心的。”

　　小区有了新变化，这得益于辖区的社区“合伙人”制度。所谓社区“合伙人”，就是一群关注家园建设、主动参与基层治理的热心人，其中既有热心企业、共建单位，也有社会组织成员、志愿者，他们共同为社区家园建设献计献策又献力。

　　社区“合伙人”制度实施一年多来，武汉路社区涌现了很多基层治理的金点子：组建“绿色护卫队”，针对辖区老旧小区绿植少的缺点，对部分小区进行“绿色治理”；在辖区小区内种植蔷薇、柳树、无花果树、杨树、冬青、绿萝、长寿花等十几种植物，建立植物科普区、儿童游乐区、堆肥区等，为小朋友提供了学习科普知识的基地。

　　截至目前，武汉路社区有50余名党员成为社区“合伙人”，他们以提供资金、人力、场所、产品、服务等形式积极参与社区建设。不仅如此，根据项目式、积分式和点单式等3种合作模式，社区“合伙人”还提供法律咨询、假期托管、心理辅导等志愿服务，解决社区治理难题。

　　“居民成了‘合伙人’，大家有众筹点子的、众筹能人的、众筹资金的，大大调动了居民参与社区自治的积极性。”武汉路社区党委书记张静说，推出社区“合伙人”制度后，辖区还搭建“居民议事厅”等载体，建立“张榜”“揭榜”“评榜”模式，逐步形成了智力、资金、人力等要素完备，居民、物业和共建单位等多方共抓治理、共抓服务的社区治理体系。

　　未来，该社区还将推出社区“合伙人”联席制，对参与度高、项目完成效果好、居民满意度高的“合伙人”进行打分，激发“合伙人”积极性。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 王春艳）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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