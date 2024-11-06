洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

要把农村低保、残疾人政策落实好
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.28 08:21
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　日前，市人大常委会主任李保国到市残疾人联合会、市民政局，专题调研农村低保、残疾人补贴政策落实情况。

　　李保国深入了解全市低保对象、残疾人总体情况，详细询问审核认定、补贴标准和发放程序、补贴救助政策落实等情况。

　　李保国强调，低保、残疾人群体是最需要关心关爱关注的困难群体。要进一步提升政治站位，充分认识特殊困难群体保障工作的重要意义，用心用情监督推动各项政策落实落细，督促相关单位更加精准、及时、有效做好低保、残疾人补贴发放工作，切实增强困难群众获得感、幸福感、安全感，让“春天的事业”更加温暖，让“民生兜底”更加扎实稳固。要持续开展跟踪监督，对残疾人保障法等法律法规贯彻落实情况开展执法检查，重点监督实施过程中关键环节、各项制度和各种保障措施落实情况，进一步压实相关单位主体责任，确保涉及困难群体权益法律法规刚性执行。要强化基层监督力量，充分发挥乡镇人大“前沿阵地”作用，组织人大代表开展专项监督，定期下沉到基层一线，对农村低保动态管理、残疾人补贴分级发放等政策落实情况进行抽查检查，压实村级主体责任，确保政策执行末端有效落地落实。要加大政策宣传力度，聚焦农村偏远地区等重点区域，进一步拓宽宣传渠道，扩大宣传范围，优化宣传内容，向全社会普及低保和残疾人补贴政策，确保困难群体“应知尽知、应享尽享”，确保各项政策“在阳光下运行”，营造全社会关心、支持困难群体的良好氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王思芮)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    洛穗携手送医下乡 国家级儿科专家团让优质医疗“零距离”
    洛穗携手送医下乡 国家级儿科专家团让优质...
    洛穗携手送医下乡 国家级儿科专家团让优质医疗“零距离”
        3月26日，一场特别的义诊活动在伊川县妇幼保健院开展。来自广州市妇女儿童医疗中心的顶尖专家团队与洛阳市妇...
  • ·西安交大二附院洛阳医院开诊 将更好地服务洛阳卫生事业发展
  • ·提升患者就医体验 西安交大二附院洛阳医院出台具体措施
  • ·西安交大二附院洛阳医院开诊 对提升洛阳乃至豫西地区医疗水平有何意义？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 公交地铁一码换乘！洛阳市公共交...
  • 男性医保卡能否购买女性用药？洛...
  • 最新版《洛阳城区地图》可到市自...
  • 洛阳市医疗保障局：住院期间只做...
  • 好消息！洛阳“医保钱包”功能全...
  • 应天门“花瓣雨”宠客！手搓8万余...
  • 降低维权门槛！洛阳即将试点“消...
  • 4月1日起，洛阳部分公交线路夜间...
  • 孟津区会盟镇铁炉村：梨花经济 景...
  • 大风降温！洛阳市气象台发布最新...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605