要把农村低保、残疾人政策落实好

日前，市人大常委会主任李保国到市残疾人联合会、市民政局，专题调研农村低保、残疾人补贴政策落实情况。 日前，市人大常委会主任李保国到市残疾人联合会、市民政局，专题调研农村低保、残疾人补贴政策落实情况。 李保国深入了解全市低保对象、残疾人总体情况，详细询问审核认定、补贴标准和发放程序、补贴救助政策落实等情况。 李保国强调，低保、残疾人群体是最需要关心关爱关注的困难群体。要进一步提升政治站位，充分认识特殊困难群体保障工作的重要意义，用心用情监督推动各项政策落实落细，督促相关单位更加精准、及时、有效做好低保、残疾人补贴发放工作，切实增强困难群众获得感、幸福感、安全感，让“春天的事业”更加温暖，让“民生兜底”更加扎实稳固。要持续开展跟踪监督，对残疾人保障法等法律法规贯彻落实情况开展执法检查，重点监督实施过程中关键环节、各项制度和各种保障措施落实情况，进一步压实相关单位主体责任，确保涉及困难群体权益法律法规刚性执行。要强化基层监督力量，充分发挥乡镇人大“前沿阵地”作用，组织人大代表开展专项监督，定期下沉到基层一线，对农村低保动态管理、残疾人补贴分级发放等政策落实情况进行抽查检查，压实村级主体责任，确保政策执行末端有效落地落实。要加大政策宣传力度，聚焦农村偏远地区等重点区域，进一步拓宽宣传渠道，扩大宣传范围，优化宣传内容，向全社会普及低保和残疾人补贴政策，确保困难群体“应知尽知、应享尽享”，确保各项政策“在阳光下运行”，营造全社会关心、支持困难群体的良好氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王思芮)