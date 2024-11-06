大风降温！洛阳市气象台发布最新天气预报

根据最新气象资料分析，受强冷空气影响，预计今天夜里至30日全市将有剧烈降温和大风天气。全市大部最高气温较前期降幅可达15℃到20℃，最低气温降幅可达10℃到15℃，29日和30日凌晨最低气温西部山区零下3℃到0℃，其他县区1℃到3℃，大部分县区将出现寒潮天气；全市有西北风4级到5级，阵风7级左右，局部阵风9级到10级。

根据最新气象资料分析，受强冷空气影响，预计今天夜里至30日全市将有剧烈降温和大风天气。全市大部最高气温较前期降幅可达15℃到20℃，最低气温降幅可达10℃到15℃，29日和30日凌晨最低气温西部山区零下3℃到0℃，其他县区1℃到3℃，大部分县区将出现寒潮天气；全市有西北风4级到5级，阵风7级左右，局部阵风9级到10级。 洛阳市气象台2025年3月27日17时32分继续发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现6级左右偏北风，阵风7级到8级，请注意防范。 根据最新气象资料分析，受强冷空气影响，预计今天夜里至30日全市将有剧烈降温和大风天气。全市大部最高气温较前期降幅可达15℃到20℃，最低气温降幅可达10℃到15℃，29日和30日凌晨最低气温西部山区零下3℃到0℃，其他县区1℃到3℃，大部分县区将出现寒潮天气；全市有西北风4级到5级，阵风7级左右，局部阵风9级到10级。 具体预报 今天夜里：阴天转多云。 3月28日(周五)：多云转晴天，西北风4级～5级，阵风7级～8级，气温6℃～15℃。 3月29日(周六)：晴天，气温3℃～16℃。 3月30日(周日)：晴天间多云，气温4℃～20℃。 3月31日(周一)：晴天，气温6℃～24℃。 4月1日(周二)：晴天，气温10℃～25℃。 4月2日(周三)：晴天间多云，气温10℃～22℃。 4月3日(周四)：晴天到多云，气温9℃～26℃。⑥