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提醒！到洛阳市烈士陵园开展祭扫活动请提前两天预约
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.27 17:44
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　　又是一年清明时，春风化雨寄哀思。洛阳市烈士陵园发出“赓续·2025·清明祭英烈”活动倡议，铭记英烈事迹、继承英烈遗志，弘扬英烈精神、赓续红色基因，引领崇尚、缅怀、学习、捍卫英烈的良好社会风尚。

　　据悉，洛阳市烈士陵园将开通线上、线下渠道，接待人民群众缅怀纪念革命先烈，并发出如下倡议：

　　●云端寄哀思，共筑纪念墙

　　提倡网上祭扫英烈，通过中华英烈网等平台缅怀纪念革命先烈，向先烈先辈致敬默哀，以献花、寄语等方式寄托哀思、缅怀先烈。网上祭扫步骤：登录中华英烈网http://www.chinamartyrs.gov.cn/，点击烈士英名录→河南省烈士英名录→洛阳市→县区→烈士姓名→祭扫烈士→鞠躬、献花、留寄语，即可完成网上祭英烈活动。也可通过洛阳市烈士陵园官网和微信公众号进行网上祭扫。

　　●线下寻足迹，厚植家国情

　　提倡社会各界走进革命旧址、烈士陵园开展缅怀活动，即日起到4月5日，欲来园开展祭扫活动的单位、团体请提前两日向洛阳市烈士陵园预约(预约内容:单位名称、联系人、活动内容、时间、人数)，预约电话：0379-60335258。洛阳市烈士陵园将根据预约情况错峰安排开展祭扫、教育、纪念活动。不能到现场祭扫的烈士亲属，可联系烈士陵园工作人员提供代敬献花、擦拭烈士墓碑等服务。

　　●共树新风尚，志愿暖英魂

　　提倡社会各界文明绿色祭扫，来园团体、单位、个人不得从事或参与有损纪念英烈环境和氛围的活动，不违规用火、不携带火种和易燃易爆品进入祭扫场所，共同营造安全、和谐、文明、有序的祭扫氛围。广泛组织开展志愿服务活动，关心关爱烈属、参与维护烈士纪念设施，以实际行动告慰逝者，缅怀学习先烈。

　　●光影传薪火，故事润心田

　　提倡全市各级国家机关、企事业单位和青少年、在校师生积极行动起来，通过举办主题党日(团日、队日)活动、观看红色电影、阅读革命书籍、讲述英烈故事、清洁烈士墓碑等丰富多样的纪念活动，深入学习革命先烈的英雄事迹和崇高精神，在全社会营造崇尚英烈、学习英烈、致敬英烈的浓厚氛围，激励我们在新时代新征程中，不忘初心、牢记使命，为加快推进现代化洛阳建设贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 车卢月 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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