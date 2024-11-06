洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

最高奖励30万元！我市重奖激励群众参与安全生产社会监督
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.27 17:43
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　今日，洛阳市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室、洛阳市应急管理局发布最新消息，为加强安全生产社会监督，鼓励群众积极举报安全生产违法行为和生产安全事故隐患，及时发现并排除事故隐患，制止和惩处安全生产违法行为，我市重奖激励群众参与安全生产社会监督，明确对有功举报人最高奖励30万元。

　　发现什么样的问题，可以举报反映？

　　生产安全事故隐患、安全生产非法违法行为以及谎报、瞒报生产安全事故等事项。

　　安全生产违法行为，是指违反《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》等有关安全生产法律、法规、规章的行为。

　　生产安全事故隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

　　故意不如实报告事故发生的时间、地点、初步原因、性质、伤亡人数和涉险人数、直接经济损失等有关内容的，属于谎报生产安全事故。

　　隐瞒已经发生的事故，超过规定时限未向应急管理部门、矿山安全监察机构和有关部门报告，属于瞒报生产安全事故。

　　举报时应该注意些什么？

　　举报人应当对其举报内容的真实性负责，举报内容应当详细说明安全生产违法行为或事故隐患发生的时间、地点、情形、被举报单位名称、相关证据和有效联系方式。

　　举报人可以实名或匿名举报，鼓励实名举报。实名举报人应当提供真实姓名和联系方式等。

　　举报人不得捏造、歪曲事实，不得诬告、陷害他人和生产经营单位，存在上述行为的，依法追究举报人的法律责任。举报人通过伪造材料、隐瞒事实等不正当方式取得举报奖励的，依法承担相应责任，涉嫌犯罪的，依法追究其刑事责任，并由负责核查处理该举报事项的部门收回奖励资金。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    洛穗携手送医下乡 国家级儿科专家团让优质医疗“零距离”
    洛穗携手送医下乡 国家级儿科专家团让优质...
    洛穗携手送医下乡 国家级儿科专家团让优质医疗“零距离”
        3月26日，一场特别的义诊活动在伊川县妇幼保健院开展。来自广州市妇女儿童医疗中心的顶尖专家团队与洛阳市妇...
  • ·西安交大二附院洛阳医院开诊 将更好地服务洛阳卫生事业发展
  • ·提升患者就医体验 西安交大二附院洛阳医院出台具体措施
  • ·西安交大二附院洛阳医院开诊 对提升洛阳乃至豫西地区医疗水平有何意义？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 徐衣显辞去洛阳市市长职务
  • 事关购买二手房、第二套住房、异...
  • 江凌专题调研博物馆建设运营工作
  • 4月1日起，洛阳地铁延长运营时间
  • 火爆“出圈”！洛阳牡丹九色同现...
  • 国内最大规模！“铝矿提锂”首创...
  • 控温牡丹连片开 国色天香迎宾朋
  • 洛阳今日多云转阴天 阵风7-8级伴...
  • 新安县：鱼儿游上山 荒山变金山
  • 最新版《洛阳城区地图》可到市自...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605