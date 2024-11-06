最高奖励30万元！我市重奖激励群众参与安全生产社会监督

为加强安全生产社会监督，鼓励群众积极举报安全生产违法行为和生产安全事故隐患，及时发现并排除事故隐患，制止和惩处安全生产违法行为，我市重奖激励群众参与安全生产社会监督，明确对有功举报人最高奖励30万元。

今日，洛阳市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室、洛阳市应急管理局发布最新消息，为加强安全生产社会监督，鼓励群众积极举报安全生产违法行为和生产安全事故隐患，及时发现并排除事故隐患，制止和惩处安全生产违法行为，我市重奖激励群众参与安全生产社会监督，明确对有功举报人最高奖励30万元。

发现什么样的问题，可以举报反映？

生产安全事故隐患、安全生产非法违法行为以及谎报、瞒报生产安全事故等事项。

安全生产违法行为，是指违反《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》等有关安全生产法律、法规、规章的行为。

生产安全事故隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

故意不如实报告事故发生的时间、地点、初步原因、性质、伤亡人数和涉险人数、直接经济损失等有关内容的，属于谎报生产安全事故。

隐瞒已经发生的事故，超过规定时限未向应急管理部门、矿山安全监察机构和有关部门报告，属于瞒报生产安全事故。

举报时应该注意些什么？

举报人应当对其举报内容的真实性负责，举报内容应当详细说明安全生产违法行为或事故隐患发生的时间、地点、情形、被举报单位名称、相关证据和有效联系方式。

举报人可以实名或匿名举报，鼓励实名举报。实名举报人应当提供真实姓名和联系方式等。

举报人不得捏造、歪曲事实，不得诬告、陷害他人和生产经营单位，存在上述行为的，依法追究举报人的法律责任。举报人通过伪造材料、隐瞒事实等不正当方式取得举报奖励的，依法承担相应责任，涉嫌犯罪的，依法追究其刑事责任，并由负责核查处理该举报事项的部门收回奖励资金。