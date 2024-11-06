洛阳发布规范殡葬领域市场经营行为提醒告诫函

今日，记者从洛阳市市场监管局获悉，该局面向洛阳各殡葬服务经营者及相关单位发布关于规范殡葬领域市场经营行为的提醒告诫函，进一步规范殡葬领域市场经营行为，保障消费者和经营者合法权益。

今日，记者从洛阳市市场监管局获悉，该局面向洛阳各殡葬服务经营者及相关单位发布关于规范殡葬领域市场经营行为的提醒告诫函，进一步规范殡葬领域市场经营行为，保障消费者和经营者合法权益。

一、严格遵守国家法律法规。各殡葬服务经营主体应严格遵守《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《明码标价和禁止价格欺诈规定》等法律法规和殡葬价格政策，加强价格自律，落实主体责任，做到依法经营、诚信经营。

二、严格执行明码标价规定。各殡葬服务经营主体在收费场所显著位置，采用电子显示屏、标价板等有效形式，公示殡葬服务收费项目、收费范围、收费标准、计费单位、收费依据、减免政策和殡葬用品的品名、计价单位、价格以及投诉举报电话等信息，接受社会监督。不得在标价之外加价出售商品或收取未标明的费用。商品或者服务的价格发生变动时，经营者应当及时调整相应标价。

三、对实行政府定价、政府指导价的殡葬服务，各殡葬服务经营主体应严格按照政府定价、政府指导价的收费标准执行，不得超标准收费、自立项目收费、分解项目收费、重复收费、扩大范围收费、改变收费频次和计费方式收费。严格落实惠民殡葬有关收费减免、优惠措施，不得少减免、不减免。对实行市场调节价的殡葬商品和服务，应遵循公平、公开、诚实信用的原则，根据生产成本和市场需求，合理制定商品和服务的价格。不得实施价格欺诈，不得违反公平自愿原则以任何形式捆绑、分拆、搭售、强制销售商品或提供服务。

四、严格维护公平竞争。各殡葬服务单位及经营者不得实施商业贿赂、虚假宣传等不正当竞争行为。不得没有正当理由拒绝交易、指定交易、搭售商品或附加不合理交易条件等滥用市场支配地位行为。不得从事任何形式的不正当竞争和垄断行为，维持殡葬市场公平竞争的市场秩序。

各殡葬服务经营者及相关单位应认真对照上述提醒告诫要求，积极开展自查自纠，发现问题及时整改，共同维护殡葬领域市场经营秩序。全市各级市场监管局部门将进一步加大殡葬领域市场经营行为的监管力度，紧盯群众投诉举报、舆情反映，依法查处市场监管领域的违法违规行为。广大市民若发现以上违法违规行为，请保留好相关证据并拨打“12345”“12315”服务热线投诉举报。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 吴晓潇)