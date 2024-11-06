校外教培双休日上课 洛龙区教育局：该机构无证 责令关停

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：为何校外文化课辅导机构依然在双休日上课？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：为何校外文化课辅导机构依然在双休日上课？

洛龙区教育局回复：接到您反映的情况后，我单位高度重视，1、该机构为无证机构，诉求已转交所在辖区办事处进行核实并处理。2、近期协同属地办事处工作人员到世贸大厦13楼进行现场核实。经查您反映的问题属实。工作人员现场取证，当场责令机构负责人立即关停并安全疏散学生。向其普及国家“双减”政策。并依规对该机构进行立案行政处罚。3、属地办事处将对该机构持续跟踪关注。由于无法联系您，在此非常感谢您提供线索，也感谢您对洛龙教育的理解与支持。如有其他问题请致电63237933。

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