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张玉杰暗访检查森林防火和消防安全工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.27 08:23
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　　昨日，市委副书记，市政府党组书记张玉杰以“四不两直”的方式到万安山、关林市场等地，暗访检查森林防火和消防安全工作。

　　张玉杰一行轻车简从、不打招呼，先后到万安山北麓的伊滨区寇店镇水泉社区检查点、李家寨社区上山卡口，随机抽查值班值守、进山登记、火源管控等情况，对镇村干部、护林员的辛勤付出表示感谢，叮嘱大家严格执行值班值守制度，严格落实登记检查、收缴火种、宣传教育等举措，切实守住山、看住人、管住火。他强调，当前，我市已进入森林防火紧要期，要坚持预防在先，在山口、路口、村口设卡严查，加大巡山护林频次密度，严防火源火种进山入林，守牢森林防火“第一道关口”。要织密防控网络，加强火情监测预警，完善应急处置预案，靠前预置专业队伍、装备物资，确保一旦发现火情早报告、早处置，做到打早、打小、打了。要强化宣传教育，紧盯清明节等重点时段，宣传野外用火危害，科普相关法律法规，倡树文明祭祀新风，增强全民森林防火意识，筑牢联防联控的人民防线。

　　在关林市场，张玉杰实地走访南方服装城、关林新商贸城等经营商户，检查灭火器配备、安全出口设置、人员疏散管理等情况，现场指出存在的问题隐患，要求限时整改到位。他指出，要坚持问题导向，集中开展占道经营、违规用电等消防隐患专项治理，有效防范火灾事故发生。要压实商户责任，加强日常巡查检查，定期开展消防技能培训、逃生疏散演练，提升商户消防安全意识和自防自救能力。要强化标本兼治，对照商场市场消防安全管理规范，完善消防安全负面清单，通过物理空间改造、功能分区优化等措施，畅通人员疏散通道，堵塞网格监管漏洞，从源头上消除安全隐患，提升本质安全水平。

　　暗访检查中，张玉杰强调，各级各部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，始终坚持以人民为中心的发展思想，更好统筹发展和安全，严格落实安全生产责任制和“三管三必须”要求，层层压实“四方责任”，全面排查整治各类风险隐患，盯紧看牢重点部位、关键区域，突出抓好“五个一”，全力维护人民群众生命财产安全。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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