一文钱一帖止咳药（河洛拾珠）

最近家中有人生病咳嗽，吃了数百元的药，好得很慢，恰好翻到宋代张杲所作的中医典籍《医说》。

最近家中有人生病咳嗽，吃了数百元的药，好得很慢，恰好翻到宋代张杲所作的中医典籍《医说》。书中记载，街头所售一文钱一帖的咳嗽药，竟治好了宋徽宗宠妃久治不愈的咳嗽，不禁赞叹这奇方妙药之神奇——

宋徽宗的宠妃病了，咳嗽，痰多，通宵不眠，面部浮肿。徽宗见了十分忧虑，当即派人叫来内廷医官李防御：“限你三天，治不好就是死罪！”

李防御何尝没有下劲儿？此前他换过各种方子为这名妃子治病，都不见效，如今已是技穷，只能等死。回到家中，他忍不住提前与妻子告别，二人哭作一团。

忽然，夫妻俩都听见外头传来叫卖声：“卖咳嗽药咯——一文钱一帖，吃了今晚就能睡得香！”李防御赶紧喊来下人，命其速速出去买回十帖药。

药买回来，打开一看，是浅碧色粉末，据卖家说，要用淡腌菜汁调开，再滴几滴麻油服用。担心这草药药性猛烈，他先调了三帖自己吃下去，等了半日没啥感觉，便将三帖合一送到宫里，请宠妃分两次服用。

当天夜里，宠妃的咳嗽就止住了；第二天清晨，宠妃脸上的浮肿也全消了。内侍一路小跑去向徽宗报喜，当即龙颜大悦！

李防御获赐价值万贯的金帛，但他并没有就此安心：“万一皇帝问起药方，难道说是一文钱一帖在街上买的？唉——到头来还是个死！”为防万一，他派家丁日日去巷口守着，等到那个卖药翁，便将其邀入家中。

李防御捧出一个匣子，对卖药翁说：“我看邻里吃了你的药都能药到病除，如果你能将药方传给我，这匣中诸物价值纹银百两，就都送给你啦。”

卖药翁呵呵笑起来：“一文钱的药，哪里值这大价钱？您要方子，我告诉您便是——不过是把蚌粉在新瓦上炒到通红，再拌上少许青黛罢了。”李防御问这药方从何而来，卖药翁也不隐瞒：“我年轻时从军，曾经见过主帅使用此方，就偷学了过来。如今我年纪大了，也没别的本事，这方子简单，我姑且靠卖药糊口，以度余生。”

从此，李防御月月给老者送银米，直到为他送终。而这个既易得又有奇效的药方，他也毫不保留地传给贩夫走卒，在河洛地区广泛流传。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）