洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

一文钱一帖止咳药（河洛拾珠）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.03.27 07:55
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　最近家中有人生病咳嗽，吃了数百元的药，好得很慢，恰好翻到宋代张杲所作的中医典籍《医说》。书中记载，街头所售一文钱一帖的咳嗽药，竟治好了宋徽宗宠妃久治不愈的咳嗽，不禁赞叹这奇方妙药之神奇——

　　宋徽宗的宠妃病了，咳嗽，痰多，通宵不眠，面部浮肿。徽宗见了十分忧虑，当即派人叫来内廷医官李防御：“限你三天，治不好就是死罪！”

　　李防御何尝没有下劲儿？此前他换过各种方子为这名妃子治病，都不见效，如今已是技穷，只能等死。回到家中，他忍不住提前与妻子告别，二人哭作一团。

　　忽然，夫妻俩都听见外头传来叫卖声：“卖咳嗽药咯——一文钱一帖，吃了今晚就能睡得香！”李防御赶紧喊来下人，命其速速出去买回十帖药。

　　药买回来，打开一看，是浅碧色粉末，据卖家说，要用淡腌菜汁调开，再滴几滴麻油服用。担心这草药药性猛烈，他先调了三帖自己吃下去，等了半日没啥感觉，便将三帖合一送到宫里，请宠妃分两次服用。

　　当天夜里，宠妃的咳嗽就止住了；第二天清晨，宠妃脸上的浮肿也全消了。内侍一路小跑去向徽宗报喜，当即龙颜大悦！

　　李防御获赐价值万贯的金帛，但他并没有就此安心：“万一皇帝问起药方，难道说是一文钱一帖在街上买的？唉——到头来还是个死！”为防万一，他派家丁日日去巷口守着，等到那个卖药翁，便将其邀入家中。

　　李防御捧出一个匣子，对卖药翁说：“我看邻里吃了你的药都能药到病除，如果你能将药方传给我，这匣中诸物价值纹银百两，就都送给你啦。”

　　卖药翁呵呵笑起来：“一文钱的药，哪里值这大价钱？您要方子，我告诉您便是——不过是把蚌粉在新瓦上炒到通红，再拌上少许青黛罢了。”李防御问这药方从何而来，卖药翁也不隐瞒：“我年轻时从军，曾经见过主帅使用此方，就偷学了过来。如今我年纪大了，也没别的本事，这方子简单，我姑且靠卖药糊口，以度余生。”

　　从此，李防御月月给老者送银米，直到为他送终。而这个既易得又有奇效的药方，他也毫不保留地传给贩夫走卒，在河洛地区广泛流传。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    洛穗携手送医下乡 国家级儿科专家团让优质医疗“零距离”
    洛穗携手送医下乡 国家级儿科专家团让优质...
    洛穗携手送医下乡 国家级儿科专家团让优质医疗“零距离”
        3月26日，一场特别的义诊活动在伊川县妇幼保健院开展。来自广州市妇女儿童医疗中心的顶尖专家团队与洛阳市妇...
  • ·西安交大二附院洛阳医院开诊 将更好地服务洛阳卫生事业发展
  • ·提升患者就医体验 西安交大二附院洛阳医院出台具体措施
  • ·西安交大二附院洛阳医院开诊 对提升洛阳乃至豫西地区医疗水平有何意义？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 徐衣显辞去洛阳市市长职务
  • 洛阳将开通9条“神都游”公交专线
  • 最新打造6个场景！洛阳王城公园邀...
  • 江凌专题调研博物馆建设运营工作
  • 事关购买二手房、第二套住房、异...
  • 洛阳将新增5条“响应式停靠服务”...
  • 4月1日起，洛阳地铁延长运营时间
  • 控温牡丹连片开 国色天香迎宾朋
  • 中国国花园：宠客“公主园” 今春...
  • 国内最大规模！“铝矿提锂”首创...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605