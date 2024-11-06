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3月31日，洛阳市第十六届人民代表大会第四次会议将召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.26 20:43
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　　26日，洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会第十九次会议听取审议，并表决通过关于召开洛阳市第十六届人民代表大会第四次会议相关事宜。会议明确，3月31日，洛阳市第十六届人民代表大会第四次会议将召开。

洛阳市人民代表大会常务委员会
关于召开洛阳市第十六届人民代表大会第四次会议时间的决定
(2025年3月26日洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过)

　　洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会第十九次会议决定：洛阳市第十六届人民代表大会第四次会议于2025年3月31日召开。如需调整代表大会召开时间，授权市人大常委会主任会议研究决定，并向社会公布。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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