最新变动！洛阳现有人大代表474名

26日，记者从洛阳市人大常委会获悉，洛阳市人大代表数量最新变动。截至目前，洛阳市第十六届人民代表大会实有代表474名。 26日，记者从洛阳市人大常委会获悉，洛阳市人大代表数量最新变动。截至目前，洛阳市第十六届人民代表大会实有代表474名。 洛阳市第十六届人民代表大会常务委员会公告

第37号 宜阳县选举的洛阳市第十六届人民代表大会代表徐衣显已调离洛阳市。依照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的有关规定，徐衣显的代表资格终止。 截至目前，洛阳市第十六届人民代表大会实有代表474名。 特此公告。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮）