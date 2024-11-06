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今年牡丹文化节期间，洛阳古墓博物馆将推出全新沉浸式体验项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.26 19:06
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　　洛阳古墓博物馆将在今年牡丹文化节期间推出一项全新的沉浸式体验项目——“古墓探秘·千年幽语”沉浸式奇幻游。25日晚，该项目举办首次内测，记者前往活动现场，为您打探该项目有何亮点。

　　当晚19时许，夜色渐暗，洛阳古墓博物馆太虚殿前，一段悬疑风格的背景音乐打破了馆内的寂静。此时，一名头戴面具、身穿戏服的NPC出现在太虚殿正门前，跳了一段动作夸张的舞蹈。

　　“这叫傩戏，起源于商周时期的祭祀仪式，动作看着有点怪异疯癫，但用在这里正合适，古墓探秘的沉浸感一下子就来了。”一名体验者说。

　　傩戏结束，太虚殿正门缓缓打开。体验者们手持烛影灯和“探墓牒”走近大殿，沿着步道进入地下展厅，穿越动态开启的“妇人启门图”，正式开启了这场“古墓探秘”之旅。

　　项目策划方负责人介绍，“古墓探秘·千年幽语”沉浸式奇幻游的主要是玩法是解谜，参与者以“探墓牒”为信物，在不同的墓室中与NPC互动，获得解谜线索，最终解锁奖励。

　　在唐安菩夫妇墓前，手持战刀、身穿铠甲的安菩将军用哀叹的语气回顾自己的戎马一生；在东汉车马出行壁画墓内，凉州刺史对着他的夫人发誓“要永罢干戈”……这18名NPC均由专业演员扮演，他们分散在10座真实墓室，通过一个个沉浸式剧场演绎真实的历史，营造了浓浓的沉浸感。

　　此次活动还有VIP专属活动区——北魏宣武帝景陵，参与者将在NPC的带领下与宣武帝及其夫人、儿子开展时空对话，解锁隐藏剧情。最终，完成所有解谜任务的玩家将完成“镇魂石”修复仪式，观看18位NPC的揭幕演出。

　　“这绝对我体验过的最有沉浸感的博物馆活动！”参与内测活动的网络达人@尾小芽vya感慨，这些年，洛阳的博物馆频繁“整活”，类型丰富的沉浸式体验项目不仅层出不穷，还在不断升级，“真没想到，古墓探秘已经发展到这种程度了。”

　　创意升级的背后，是我市“博物馆+公司”运营合作新模式的深层探索。今年以来，洛阳古墓博物馆面向社会发布文化创意活动合作方招选通告，通过“专业互补”的方式激活文博事业发展动能。如今，在众多优质合作方的加持下，洛阳古墓博物馆正努力突破传统展陈的时空限制，更好地让文物“活起来”，助力形成市场收益反哺文物保护的良性循环。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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