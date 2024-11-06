“昼查+夜查”！洛阳全力维护牡丹文化节期间经营秩序

牡丹文化节即将到来。25日晚，洛阳市市场监管局组织相关科室执法人员开展夜间专项检查行动，对老城区十字街、丽景门及周边区域的食品安全、计量、特种设备及价格监管等重点领域进行监督检查。

牡丹文化节即将到来。25日晚，洛阳市市场监管局组织相关科室执法人员开展夜间专项检查行动，对老城区十字街、丽景门及周边区域的食品安全、计量、特种设备及价格监管等重点领域进行监督检查。

检查中，执法人员随机选择街区餐饮单位、民宿及夜市摊位，共检查商户100余户，全面排查食品经营许可、从业人员健康证明、计量器具校准和特种设备使用情况等，针对个别商户存在的食品清洗储存不规范、计量器具超期未检、部分商品价格标签缺失等问题当场责令整改并移交辖区监管部门。

洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，此次夜间专项检查行动是该局第42届中国洛阳牡丹文化节“强监管、促安全、护稳定”大检查行动之一。25日起，该局将围绕牡丹文化节十项主体活动，采取“昼查+夜查”“监管+执法”的形式，开展三轮综合性执法大检查，组织对西工小街、十字街、天心文化产业园等特色文旅街区及周边地区进行拉网式、综合性执法大检查、大督查，主要包括旅游热销食品、洛阳地方特色食品、应季水果等重点商品，宾馆酒店、民宿及周边停车场等是否执行明码标价相关规定，电梯扶梯等特种设备是否安全运行，商户是否使用未经检定电子计价秤或作弊计量器具等，涵盖食品药品安全、价格违法行为、计量违法行为、特种设备安全隐患等重点领域。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，针对检查中发现的隐患将严格督促商户限期整改到位，对整改不力或反复出现的问题适时“回头看”，对主观故意违法行为“零容忍”，依法从严查处；对首次轻微违规且及时整改的商户，采取提醒告诫、指导帮扶等方式，引导商户自律合规经营。牡丹文化节期间，各级市场监管部门将根据节会期间的文旅消费特点，灵活调整检查频次与时段，常态化开展夜查巡查，优化应急处置流程，全力维护牡丹文化节期间的经营秩序，营造良好文旅市场环境。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图)