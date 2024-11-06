洛阳市住房公积金管委会三届十一次会议召开

昨日，市住房公积金管理委员会三届十一次会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于住房保障的重要指示精神，部署2025年重点工作。 昨日，市住房公积金管理委员会三届十一次会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于住房保障的重要指示精神，部署2025年重点工作。 副市长李新红出席会议并讲话，肯定我市公积金管理工作成效。他强调，住房公积金管委会和全体委员要把准大局大势，全面贯彻落实中央、省委、市委部署要求，主动融入全市工作大局，为现代化洛阳建设作出更大贡献。要抢抓发展机遇，在老旧小区改造等工作中不断释放制度红利，助力我市加快构建房地产发展新模式。要聚焦主责主业，坚持“以用为先”，围绕制度扩面、政策优化、区域协作、数字赋能等重点工作，在住房保障领域发挥更大作用。要做好做优服务保障，持续加强队伍建设，优化一线服务，以既有高度又有温度的服务提升群众获得感幸福感。 会议听取市住房公积金管理中心2024年度工作开展情况汇报，审议通过洛阳市住房公积金2024年度报告和《洛阳市住房公积金归集管理办法》《洛阳市住房公积金行政执法管理办法》《洛阳市住房公积金个人贷款管理办法》等政策文件。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 施亦格)