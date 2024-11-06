搭建平台！洛阳举办AI大模型赋能优势产业链对接交流活动

25日，洛阳举办AI大模型赋能洛阳优势产业链对接交流活动，通过搭建合作交流平台，积极宣传推介大模型技术对产业赋能作用，引导全市企业加速迈入“人工智能”时代。

25日，洛阳举办AI大模型赋能洛阳优势产业链对接交流活动，通过搭建合作交流平台，积极宣传推介大模型技术对产业赋能作用，引导全市企业加速迈入“人工智能”时代。

本次活动由洛阳市工信局主办，以“拥抱AI大模型促进产业链协同”为主题，共邀请人工智能领域的权威专家学者、大模型技术相关服务商、示范应用企业，以及全市17条优势产业链的60余家龙头企业、领军企业参加。

活动对洛阳人工智能产业发展情况进行了集中介绍，随后华为制造业系统部专家李槐和河南理工大学副教授、博士研究生导师任建吉，分别聚焦DeepSeek对产业发展的影响和DeepSeek大模型发展前景发表主题演讲。中航光电、众智软件和两家华为合作企业则进行了具体案例分享。

结合预先征集的20余项AI大模型对接需求，活动还通过自由交流环节，积极组织企业与现场专家学者、服务商进行对接，围绕探索、部署、应用行业大模型等领域合作展开深入探讨。

人工智能是洛阳重点发展的17条优势产业链之一，近年来全市重点谋划、全力推动，形成了一定的产业基础和发展优势。2024年洛阳人工智能产业规模达50亿元，成为抢抓“风口”新赛道、培育新质生产力的重要抓手。

在探索部署垂直行业大模型、赋能产业高质量发展方面，洛阳工业具有优质发展土壤和广阔市场需求。洛阳后续将抓住人工智能风口产业关键环节，持续聚焦产销、供需、产融、技术等对接方向，完善产业链对接机制，常态化开展更多交流活动，不断优化洛阳产业发展生态体系，以新质生产力塑造高质量发展新动能。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王正豪 文/图）