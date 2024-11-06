定向帮扶！洛阳高企培育库接受入库申请

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，2025年度高新技术企业培育库动态调整工作启动。符合条件的企业可申请入库，接受高企各项培育服务。

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，2025年度高新技术企业培育库动态调整工作启动。符合条件的企业可申请入库，接受高企各项培育服务。

以更大力度实施高新技术企业倍增行动，是洛阳今年科技创新工作的重点任务。此次调整工作主要包括动态评估、调整出库，并组织符合入库条件的企业申报新增入库等。拟申报新增入库的企业需对照入库条件，填报申报入库企业信息表并提交至县区科技管理部门，经初审后在4月30日前推荐至市科技局。

入库条件主要包括：上年度企业研发投入强度1%以上的规上工业企业；有自主知识产权或正在申请知识产权、建立研发经费投入预算管理制度、上年度有一定的研发投入、对企业主要产品(服务)发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围的科技型企业；通过国家科技型中小企业评价入库的企业等。

入库企业将在高企认定申报方面获得各县区科技、财政、税务部门跟踪服务和帮扶，包括建立专人联系和帮扶机制，全程掌握企业高企认定申报工作进度，及时解决存在的问题等。入库企业成功认定为高新技术企业的，可享受在税费优惠、金融服务等方面的惠企政策。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚楠 文/图)