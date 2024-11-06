市纪委监委部署开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育

昨日，市纪委监委机关党建工作领导小组召开会议，学习贯彻习近平总书记关于深入贯彻中央八项规定精神学习教育的重要讲话和重要指示精神，贯彻党中央、中央纪委国家监委和省委、省纪委监委、市委有关会议精神，审议委机关学习教育工作方案。

昨日，市纪委监委机关党建工作领导小组召开会议，学习贯彻习近平总书记关于深入贯彻中央八项规定精神学习教育的重要讲话和重要指示精神，贯彻党中央、中央纪委国家监委和省委、省纪委监委、市委有关会议精神，审议委机关学习教育工作方案。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰出席会议并讲话。

会议指出，要深刻认识开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育的重要意义，以更高标准、更严要求抓好学习教育，进一步筑牢政治忠诚、弘扬优良作风，不断把全面从严治党推向深入，为现代化洛阳建设提供坚强保障。

会议强调，要紧盯目标任务，准确领会中央八项规定及其实施细则精神的核心要义、实践要求，确保学有质量、查有力度、改有成效，让群众可感可及。要深化学习研讨，深刻理解持续加强党的作风建设的重要性紧迫性，深刻领悟纵深推进全面从严治党的长期性艰巨性，以高质量的学习研讨促进政治判断力、政治领悟力、政治执行力和执纪执法能力全面提升。要深入查摆问题，梳理问题清单，深挖问题根源，确保把问题找准找实。要抓牢整改整治，把问题整改贯穿始终，把成效固化为制度成果，推动作风建设常态化长效化。要坚持开门搞教育，自觉接受群众监督，着力解决群众急难愁盼问题，以整改成效取信于民。要坚持以学促干，把开展学习教育与巩固深化主题教育、党纪学习教育成果结合起来，与开展纪检监察工作“三化”建设年行动结合起来，坚持党性党风党纪一起抓，真正把学习教育成果转化为推动洛阳纪检监察工作高质量发展的强大动力。 (洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 黄先锋)