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河洛地理：牡丹的旅程
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 古都探遗  来源: 洛阳网 2025.03.25 08:49
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　　春和景明，第42届中国洛阳牡丹文化节即将开幕。

　　中国是牡丹的故乡，洛阳是中国野生牡丹的重要发源地。“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。”约千年前，北宋文豪欧阳修曾如此为洛阳代言。

　　牡丹乃多年生木本植物。它和芍药花形相似、花期相近，起初长于山野河畔，俗名“木芍药”。先秦时期，人们或拿它当柴火烧，或以其入药。《神农本草经》记载，牡丹有“除症结瘀血，安五脏”之功效。

　　人们很早就开始重视牡丹之美。东晋顾恺之在传世名画《洛神赋图》中，首次将高洁出尘的牡丹与美丽脱俗的洛神画在了一起。自此，牡丹成了洛阳乃至中国的名片。

牡丹花开香满城

　　洛阳牡丹大规模人工栽培始于隋，盛于唐宋。在这些朝代，洛阳或为东京、神都，或为西京，是中国的政治、经济、文化中心。隋炀帝、武则天、唐玄宗、宋太祖等君主皆爱牡丹。如洛阳人刘禹锡有诗云：“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”北宋西京留守钱惟演率先举办洛阳“万花会”，开中国牡丹花会之先河。待到北宋大文豪欧阳修撰写中国首部牡丹专著——《洛阳牡丹记》时，洛阳牡丹甲天下已是公论。

舌尖上的“牡丹”

　　天时地利人和，雍容华贵、富丽典雅的牡丹，更是国泰民安、富贵繁荣的象征，成了幸福美满、平安吉祥的符号。从唐宋至明清，洛阳牡丹乘风破浪，香溢四方，不仅被引种到了长安(今西安)、开封、临安(今杭州)、江宁(今南京)、燕京(今北京)等历代帝都，还在河南陈州(今周口辖区)、四川天彭(今成都辖区)、安徽亳州、山东曹州(今菏泽辖区)、广西思恩、甘肃河州(今临夏)乃至海外的日本等地开枝散叶。新中国成立后，洛阳牡丹逐步走上了现代产业化发展之路。1982年，牡丹被定为洛阳市花。1983年，洛阳牡丹花会跃上历史舞台。而今，中国洛阳牡丹文化节已是国家级盛会，花开时节，高朋满座，八方客来，“花开花落二十日，一城之人皆若狂”。洛阳人“以花为媒，广交朋友”，洛阳牡丹的芬芳之旅正在继续。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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