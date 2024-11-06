3月29日起，洛阳57路、76路、V3路公交线路优化调整

今日， “洛阳公交”官方微博发布消息称，为方便瀍河区域乘客出行，同时结合整体线网布局，优化瀍河区域线网结构、促进两网融合，强化地铁接驳功能，进一步提升公交线路运行效率、缩短乘客乘车时间，洛阳公交集团将于2025年3月29日起，优化调整57路、76路、V3路。

今日， “洛阳公交”官方微博发布消息称，为方便瀍河区域乘客出行，同时结合整体线网布局，优化瀍河区域线网结构、促进两网融合，强化地铁接驳功能，进一步提升公交线路运行效率、缩短乘客乘车时间，洛阳公交集团将于2025年3月29日起，优化调整57路、76路、V3路。具体内容如下：

57路

去程从中州东路公交停车场发车，沿原线行驶至中州东路与启明南路交叉口后，改走中州东路、夹马营路、九都东路恢复原线，调整路段回程与去程线路一致。

新增站位：中州东路洛川街口、夹马营路下园路口、九都东路华林路口东。

取消站位：启明南路熙春西路口、东花坛西、夹马营路玄武门大街口(去程)、玄武门大街夹马营路口(回程)、夹马营路熙春西路口、夹马营路中州东路口、中州东路夹马营路口、华林路中州东路口、华林路下园路口、华林路九都东路口。

首、末班发车时间：中州东路公交停车场5:30-19:30，开元大道龙祥街口6:48-20:48