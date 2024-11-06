过往车辆绕行！洛阳一路段封闭施工至10月30日

24日，洛报融媒记者从洛阳市交通事业发展中心获悉，即日起至10月30日，243省道渑邓线官东村至洛宜交界段双向全天候封闭施工，过往车辆需绕行。

24日，洛报融媒记者从洛阳市交通事业发展中心获悉，即日起至10月30日，243省道渑邓线官东村至洛宜交界段双向全天候封闭施工，过往车辆需绕行。 24日，洛报融媒记者从洛阳市交通事业发展中心获悉，即日起至10月30日，243省道渑邓线官东村至洛宜交界段双向全天候封闭施工，过往车辆需绕行。 1.由洛宁崛山桥前往河底镇、三门峡方向车辆需向东绕行343国道(241国道)至三乡镇连昌河桥折西北方向，沿110县道陶山路至243省道渑邓线到达。 2.由河底镇前往洛宁崛山桥方向车辆需沿陶山路至343国道(241国道)到达。 3.由三门峡前往洛宁崛山桥方向车辆需在118县道三官线与244省道交叉口处继续前行至三邓路口，然后折向东沿343国道(241国道)到达。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 宋丹丹 文/图）