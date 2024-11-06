人民银行洛阳市分行：金融助力民企兴 经济活力展新程

近年来，中国人民银行洛阳市分行结合洛阳市民营经济“十大行动”的具体要求，围绕“实施民营经济金融赋能行动”，将金融支持民营经济发展作为重点工作任务。通过加大对金融机构的引导激励、用足用好央行货币政策工具、深化与政府职能部门的协同合作等举措，构建起一座座连接政企银三方的桥梁，为民营企业融资铺设快车道，促进洛阳市民营经济发展壮大。

近年来，中国人民银行洛阳市分行结合洛阳市民营经济“十大行动”的具体要求，围绕“实施民营经济金融赋能行动”，将金融支持民营经济发展作为重点工作任务。通过加大对金融机构的引导激励、用足用好央行货币政策工具、深化与政府职能部门的协同合作等举措，构建起一座座连接政企银三方的桥梁，为民营企业融资铺设快车道，促进洛阳市民营经济发展壮大。

强化政策引导，加强金融支持

中国人民银行洛阳市分行通过建立引导、监测、考核等一系列工作机制，从前、中、后端发力不断强化金融支持民营经济力度。2024年先后出台金融支持地方经济高质量发展、强化中小企业纾困帮扶等6个指导意见，要求金融机构切实落实“两个毫不动摇”，持续加大对民营企业的支持力度，保持民营企业贷款增速不低于全部贷款增速。按季召开金融运行分析会，通报民营小微企业贷款增长情况。以金融服务民营经济效果评估和小微企业信贷政策导向效果评估为抓手，定期监测、评价、反馈，督促引导辖区金融机构创新金融产品服务，有效调动金融服务民营经济的积极性。截至2024年末，全市民营企业贷款余额2413.93亿元，较年初增加28.76亿元。

用足用好央行货币政策工具

中国人民银行洛阳市分行牢牢把握“稳健的货币政策要精准有力”的总要求，集中力量抓重点破难点通堵点，力促货币政策工具使用量逆势增长，提升金融支持民营小微企业的力度，缓解民营小微企业融资难、融资贵问题。

中国人民银行洛阳市分行通过向金融机构提供充足的低成本资金，指导金融机构向涉农、小微和贫困地区的民营小微企业、农户发放贷款，带动金融机构对持有的民营小微企业、涉农企业票据优先办理再贴现。积极向省分行申请增加各项再贷款、再贴现额度，同时建立货币政策工具运用激励考核制度，引导督促金融机构积极申请、使用各项货币政策工具，促进再贷款、再贴现增量扩面。截至2024年末，再贷款再贴现余额为102.54亿元，累放185.81亿元，货币政策工具使用量居全省前列。

中国人民银行洛阳市分行引导地方法人金融机构改善央行评级结果，按季增加普惠小微贷款投放，推动更多金融机构获得激励金。截至2024年末，普惠小微贷款增量支持工具激励金累计发放1325.45万元。再贷款再贴现支持的科技创新贷款33.5亿元，支持563家企业，再贷款再贴现支持的交通物流贷款4亿元，支持116家企业。

加强部门协作，形成工作合力

中国人民银行洛阳市分行与当地民营经济发展、工信、发改、科技、金融监管等部门建立了高效的沟通协作机制，联合制定了金融支持民营经济发展壮大的若干措施，发挥支持民营经济的合力。通过实施民营小微企业贷款风险补偿、贷款激励、年度考核奖惩等措施，调动金融机构支持民营小微企业积极性。通过实施还贷周转金制度、完善担保体系并降低担保费率等，为民营小微企业的资金流转提供保障。与市民营经济发展促进中心等共同组建全省首个民营企业金融服务工作站，举办民营经济发展专题培训，广泛宣传人民银行惠企助企政策。(通讯员 尤江波 张琦 王子琳)