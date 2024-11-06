春色“染”衣襟 非遗“活”起来

昨日上午，定鼎门遗址博物馆数字化研学体验中心内欢声阵阵，十余个孩子手持木槌，将新摘的花瓣、绿叶铺在纸片上。
昨日上午，定鼎门遗址博物馆数字化研学体验中心内欢声阵阵，十余个孩子手持木槌，将新摘的花瓣、绿叶铺在纸片上。
昨日上午，定鼎门遗址博物馆数字化研学体验中心内欢声阵阵，十余个孩子手持木槌，将新摘的花瓣、绿叶铺在纸片上。随着咚咚的敲击声，花的轮廓、叶的经络在纸面上渐渐显形。随后，孩子们在老师的帮助下将拓印作品制成专属徽章，把春色别在衣襟上。此次活动是定鼎门遗址博物馆“博物馆奇妙游”系列活动之一，下一步，该馆还将推出更多融合非遗手作、考古模拟的沉浸式课程，让文化遗产在少年指尖“活”起来。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 摄)
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