洛阳启动“世界水日”暨“中国水周”主题宣传活动

今年3月22日是第三十三届“世界水日”，3月22日至28日是第三十八届“中国水周”。22日，我市启动“世界水日”暨“中国水周”主题宣传活动，着力叫响“天下黄河洛阳美”品牌，为现代化洛阳建设提供有力水安全保障。

市民现场参与宣传活动

今年3月22日是第三十三届“世界水日”，3月22日至28日是第三十八届“中国水周”。22日，我市启动“世界水日”暨“中国水周”主题宣传活动，着力叫响“天下黄河洛阳美”品牌，为现代化洛阳建设提供有力水安全保障。

洛阳依水而建、因水而兴，是黄河流域重要节点城市。近年，我市深入践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水的重要论述，紧抓黄河流域生态保护和高质量发展，不断优化水资源配置，着力加强水灾害防御，加快复苏河湖生态环境，持续深化水利领域改革，为经济社会高质量发展提供了坚实的水安全保障。

活动现场，市水利局、豫西黄河河务局、河南科技大学等单位和志愿者，开展了形式多样的宣传活动，普及黄河保护法等水法律法规，宣传洛阳水情和节水、防汛知识，弘扬黄河文化，倡导社会各界积极参与到珍惜水资源、爱护水环境、保护水工程、守好水生态的行动中来。

下一步，全市水利系统将持续聚焦发展所向、群众所需，进一步扬优势、补短板，加快建设安全韧性现代水网体系，推进防洪安全体系和能力现代化，提升水资源节约集约利用水平，推动农村供水高质量发展，强化水生态保护治理，推动黄河国家重大战略走深走实，擦亮叫响“天下黄河洛阳美”品牌。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图)