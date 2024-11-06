洛阳举办“设计引领创新 赋能农机智造”主题活动

21日，我市“设计引领创新 赋能农机智造”主题活动在国宏智能装备科技产业社区举办。 21日，我市“设计引领创新 赋能农机智造”主题活动在国宏智能装备科技产业社区举办。 此次活动由市工信局主办，洛阳现代农机装备制造业集群促进服务中心承办，通过集聚全国农机装备产业、工业设计行业的知名企业家、专家，共话洛阳工业设计与农机装备产业协同发展之道。 活动正式发布了2024年农机装备工业设计大赛获奖结果。作为洛阳现代农机装备集群面向全国组织的首个行业大赛，本次大赛聚焦农机装备领域先进设计展开选拔，通过层层筛选，最终中国一拖集团有限公司收获机具公司《东方红AK系列“小”纵轴流收获机》、河南科技大学《遥控式果园微耕机》两项作品分别获得产品设计组和概念设计组一等奖。 根据设置，活动还开展了农机装备产业推介交流，以成果展示、现场观摩等多种形式，推进农机装备产业链上下游企业合作对接。 后续我市将以此次活动为契机，继续全力推动设计产业发展，以高水平工业设计促进传统产业提质转型、优势产业能级提升和新兴产业壮大发展，加快推动“设计之都”建设，为打造农机装备产业创新高地进一步强化基础。 省工信厅二级巡视员李大刚参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王黎丽 李巍 张雨彤)