市政协召开十四届十六次常委会会议

22日，市政协十四届十六次常委会会议召开。市政协主席孙延文主持会议并讲话。

22日，市政协十四届十六次常委会会议召开。市政协主席孙延文主持会议并讲话。

会议传达学习了习近平总书记近期重要指示精神，学习领会全国两会精神和省委、省政协及市委有关会议精神，并围绕贯彻落实习近平总书记在全国两会期间的重要讲话和全国两会精神作了交流发言。

孙延文强调，今年全国两会是在“十四五”规划收官之年、进一步全面深化改革重要一年召开的一次十分重要的会议。要把学习贯彻习近平总书记在全国两会期间的重要讲话、全国两会精神与学习贯彻习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神结合起来，与落实市委各项部署贯通起来，以改革的思路想问题、以务实的举措抓落实，不断推动全市政协事业迈上新台阶。要深入学习领悟，在吃透精髓要义、把握实践要求上下功夫，结合洛阳实际，认真思考领会，做好结合转化，切实将学习成果转化为武装头脑、指导实践、推动工作的强大力量。要聚焦中心工作，把服务现代化洛阳建设作为工作主线，紧紧扭住产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，履行职能、发挥作用，深入开展调研，努力提出具有前瞻性、针对性、可操作性的对策建议，切实提升民主监督实效，深度开展协商互动，为推进现代化洛阳建设贡献更大力量。要积极履职尽责，充分发挥统一战线组织功能，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职的中心环节，多做解疑释惑、引导预期的工作，多鼓团结奋斗、共促发展的干劲，进一步坚定推进高质量发展的信心和决心，为现代化洛阳建设更加广泛地凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 冯波)