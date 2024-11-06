全省首个考古AI问答系统在洛上线

记者近日从洛阳师范学院获悉，该校信息技术学院科研团队与二里头夏都遗址博物馆联合研发的人工智能问答系统“夏都探源”于20日正式上线。这是我省首个聚焦考古研究的人工智能问答系统，将为夏文化研究提供数字化工具支持。

记者近日从洛阳师范学院获悉，该校信息技术学院科研团队与二里头夏都遗址博物馆联合研发的人工智能问答系统“夏都探源”于20日正式上线。这是我省首个聚焦考古研究的人工智能问答系统，将为夏文化研究提供数字化工具支持。

“夏都探源”系统以《二里头考古六十年》等权威文献为基础，依托DeepSeek大模型技术构建起“三重认知引擎”。通过动态查询优化机制，系统能自动解析用户的多轮提问，例如从“二里头遗址如何分期”到“遗址四期晚段有何特征”的递进追问，精准定位需求并生成逻辑连贯的答案。

值得一提的是，该系统独创的“双模应答机制”，既能基于考古数据提供严谨引证，也可调用预训练模型进行跨学科推理分析，兼具学术严谨性与跨学科开放性，不仅可以提升考古信息检索效率，还能辅助学者发现新研究视角，为夏文化及中华文明探源研究注入新动能。

“‘夏都探源’系统的上线将进一步推动夏文化研究，深化科研成果的社会化应用。”洛阳师范学院信息技术学院院长张永新说，通过自然语言交互和智能化检索功能，它既能为专业学者快速定位文献、辅助跨学科研究，也能让普通游客轻松提问，获得通俗解答。

“‘夏都探源’系统的价值不仅体现在学术研究的深化上，更在于为公众打开了一个认知夏文化的窗口。”二里头夏都遗址博物馆馆长李文初说，未来，研发团队将持续扩展知识库并优化算法，推动该系统成为考古研究人员的“好帮手”。同时，还将以该系统为基础构建覆盖“学术研究—文物保护—公众教育”的夏文化数字生态链，让静态的考古资料转化为鲜活的历史知识，助力文物和文化遗产活起来。

目前，系统已开放演示入口，用户可扫上方二维码，或登录网页(http://81ty820gy219.vicp.fun/chat/BWZSCWE7nxhuY1sI)体验智能检索功能。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪)