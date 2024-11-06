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洛阳出台举措 以高水平法治促进民营经济健康发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.24 08:17
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　　开展“政企债务纠纷”专项清理行动、建设跨境电商仲裁院、提供证照到期提醒服务……近日，市司法局出台《洛阳市以高水平法治促进民营经济健康发展若干举措》，从强化公共法律服务、深化府院府检联动、开展公证惠企专项行动等方面着手，充分发挥法治保障和法律服务职能，护航全市民营经济高质量发展。

　　开展五项行动

　　●开展涉民营企业政府规章、行政规范性文件专项清理行动

　　重点筛查现行的46个市政府规章、涉及不平等对待企业的行政规范性文件，彻底清理其中有悖于平等保护原则、区别对待民营企业的歧视性条款。

　　●开展“政企债务纠纷”专项清理行动

　　借助府院府检联动平台督促党政机关、事业单位、平台公司积极向民营企业、中小企业履行还款义务，推动金额在50万元以下的案件立即偿付，50万元以上的案件积极沟通达成和解协议，实现相关案件“动态清零”目标。

　　●开展行政复议护航民营企业经营环境行动

　　对民营企业复议政府工作部门的行政处罚、行政许可等14类案件，加大调解力度，进行实质性化解。对办案中发现执法不当、处罚畸重等问题，坚决进行纠错，对有履行内容的复议决定实现100%履行率。对案件办理中发现的行政不作为、滥作为等问题，移交组织部门或纪检监察部门依法调查处置。

　　●开展公证惠企专项行动

　　组建公证惠企服务团，全力推进公证涉企事项容缺办理、承诺办理制度，有效运用涉企“绿色通道”，为民营企业在生产经营、对外交流、扩大融资、资金周转、债务偿还等方面提供“一对一”“多对一”的上门服务、7×24小时服务。

　　●开展以民营企业为重点的涉企行政执法监督专项行动

　　针对随意检查、违法检查、重复检查、多头检查等问题，部署涉企行政执法监督专项行动，督促行政执法部门严格落实涉企行政检查“五个严禁、八个不得”，依法追究行政执法过错责任，坚决遏制乱检查等行为，切实减轻企业负担。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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