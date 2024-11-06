充分发挥人大监督力量 守护师生“舌尖上的安全与营养”

日前，市人大常委会主任李保国到宜阳县、栾川县调研“校园餐”管理工作。 日前，市人大常委会主任李保国到宜阳县、栾川县调研“校园餐”管理工作。 在宜阳县第二高级中学、宜阳县城关镇一中、栾川县第一高级中学、洛阳市实验小学栾川分校，李保国实地察看食堂当日售卖餐食品质、食材搭配、菜品价格等情况，查阅“每周带量食谱”，走进食材储存区、加工区、烹饪区等关键区域，了解相关情况。 随后，李保国与市人大常委会相关工委室、市教育局、市学生资助和健康管理中心，以及栾川县人大常委会、县卫健委、县教体局等相关单位负责同志和部分中小学校长进行座谈，就市人大常委会关于“校园餐”监督管理决定的重点内容进行研究论证。 李保国强调，“校园餐”事关学生身心健康，是千家万户关切所在。要加快制定“校园餐”监督管理决定，以立法形式对食品原材料采购使用、供餐品质种类、食堂经营管理等作出规定，聚焦突出问题，落实落细实用措施，切实守护师生“舌尖上的安全与营养”。要加大“校园餐”监督力度，定期开展专项检查，及时发现问题，深挖根源症结，督促立即整改，对整改结果进行满意度测评，持续跟踪监督整改情况，真正把人大制度优势转化为师生餐桌上的民生福祉。要从源头提升“校园餐”品质，根据不同年龄段学生营养需求及饮食习惯特点，科学制定营养食谱，明确食材配比，合理搭配膳食，确保师生吃得安全、吃得放心、吃得健康、吃得营养。要加快实现健康饮食观念宣教全覆盖，推动学校将健康饮食纳入课程体系，创新开展专题教育活动，广泛传递健康理念，引导学生树立科学饮食观，自觉抵制垃圾食品和不良饮食行为，提升健康饮食素养，打牢健康人生基础。 市人大常委会副主任李书杰参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王思芮)