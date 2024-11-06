阵风6到8级！洛阳市气象台继续发布大风蓝色预警

洛阳市气象台23日13时00分继续发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现4到5级西北风，阵风6到8级，请注意防范。
洛阳市气象台23日13时00分继续发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现4到5级西北风，阵风6到8级，请注意防范。
洛阳市气象台23日13时00分继续发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现4到5级西北风，阵风6到8级，请注意防范。
防御指南：
1.政府及相关部门应按照职责做好防大风工作。
2.停止高空、水上户外作业和游乐活动。
3.关好门窗，加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资。
4.行人应尽量少骑自行车，刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留。
5.有关部门和单位应注意做好森林等防火工作；街道、社区、村庄和家庭应加强防火意识，适时采取有效措施，消除火灾隐患。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 陈嘉豪 通讯员 郭铭博 文/图）
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